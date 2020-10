Czy Trump wiedział, jak pozyskiwany jest lek, który miał mu pomóc?

Kiedy stan zdrowia Trumpa się pogarszał, lekarze podali mu lek „nagłego przypadku”, który zawiera przeciwciała koronawirusa. Świat był zadziwiony, bo lek zaskakująco szybko zadziałał, a prezydent USA już po paru dniach mógł wrócić do Białego Domu. Trump nazwał lek „błogosławieństwem bożym”, a sukces zastosowanej terapii „cudem zesłanym przez boga”.

Eksperymentalne przeciwciała o nazwie REGN-COV2 zostały – czy to z bożą pomocą czy też bez niej – wyprodukowane przez amerykański koncern biotechnologiczny Regeneron. Niedawno Regeneron złożył wniosek do Amerykańskiej Agencji ds, Żywności i Leków, by ta uznała go za „lek pilnego przypadku”.

Chodzi o kombinację dwóch monoklonalnych przeciwciał REDN10933 i REGN10987. Lek REGN-COV2 zawiera syntetyczne cząsteczki systemu odpornościowego człowieka. Podczas całej procedury wytwarzania leku wykorzystano również linie komórkowe pochodzące z tkanek embrionalnych.

Czy Trump znał pochodzenie „cudownego środka”?

Z politycznego punktu widzenia brzmi to jak największa obłuda, bo Trump i jego administracja właśnie podobne metody badawcze znacząco ograniczyli.

W 2019 roku na polecenie Trumpa obcięto fundusze dla narodowego urzędu zdrowia, którego badania oparte na tkankach płodu miały przyczynić się badaniom dotyczących HIV i raka. W ministerstwie zdrowia powstała specjalna komisja, w której zasiadają przeciwnicy aborcji i która odrzuciła 13 z 14 projektów badawczych.

Dopiero w styczniu 2020 roku Trump pojawił się na jednej z manifestacji przeciwników aborcji. „Nienarodzone dzieci nigdy wcześniej nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu”, powiedział. Każde dziecko jest „świętym i cennym prezentem od Boga”.

Bez tkanek embrionalnych nie da rady

Lek REGN-COV2 jest wprawdzie wytwarzany w komórkach, ale nie pochodzą one od człowieka, a z jajników chomika, z tzw. komórek CHO.

Jednak po to, by sprawdzić skuteczność przeciwciał, zastosowano w testach laboratoryjnych kultury komórek, które pierwotnie pochodzą z tkanek wydzielonych podczas aborcji. Chodzi o tkanki nerek, które wydzielono podczas przeprowadzanej w Holandii aborcji w latach 70-tych.

Te komórki o fachowej nazwie HEK 293T poddawane są podziałom w laboratoriach na całym świecie. Regeneron również wykorzystał komórki HEK293T do wytworzenia tzw. pseudocząsteczek wirusa, czyli struktur podobnych do wirusowych, które zawierają wirusowe białko spike śmiertelnego koronawirusa.

Tylko w ten sposób można było dowiedzieć się, jak skutecznie przeciwciała atakują danego wirusa.

Punkt widzenia czy „alternatywne fakty”?

Niewiedza czy obłuda – dyskusja na temat koktajlu przeciwciał skierowała uwagę, nie tylko w USA, na istotną dla badań medycznych dziedzinę, w której – również podczas prac nad szczepionkami – wykorzystuje się komórki pochodzące pierwotnie z tkanek uzyskanych przy aborcji.

Nie przeczy temu również Regeneron, ale uważa, że ze względu na to, że komórki HEK 293T uzyskano już dawno, a teraz pochodzą one z laboratorium, nie można nazwać ich „ludzkimi”. Wszystko „zależy od tego, w jaki sposób się to pojmuje”, powiedziała rzeczniczka koncernu Alexandra Bowie. „Dostępne dziś linie komórek 293T nie są uznawane za tkanki płodu i nie korzystaliśmy również z innych tkanek płodu”.