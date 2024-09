Czy tatuaże powodują raka? Są najnowsze badania

Szwedzcy naukowcy zbadali prawie 12 tys. osób, u których zdiagnozowano chłoniaka. Chłoniak złośliwy to rak układu limfatycznego, który pomaga zwalczać choroby. "Nasze wyniki wskazują, że ryzyko wystąpienia chłoniaka u osób posiadających tatuaże jest o 21 procent wyższe, niż u osób bez tatuaży" – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Lund ze Szwecji.

"Tatuaże uszkadzają ciało"

Tatuaże są prawie tak stare jak ludzkość. Najstarsze mumie z tatuażami, które odkryto, znajdują się w londyńskim British Museum. Ich wiek określano na około 5350 lat.

Co czwarty Niemiec posiada minimum jeden tatuaż, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Yogo na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej (dpa). Mimo popularności, tatuaże wciąż budzą kontrowersje wśród społeczeństwa i niepokój u lekarzy.

Monachijski dermatolog dr Christoph Liebich uważa, że tatuaże uszkadzają ciało i nie ma z nich żadnych korzyści. Udając się do studia tatuażu, należy sprawdzić przede wszystkim warunki, sterylność maszyn i higienę. Największe zagrożenie stanowią osoby, które wykonują tatuaże prywatnie w domu lub w salonach, bez zachowania należytych standardów bezpieczeństwa.

Zakaz stosowania barwników

W Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie o zakazie stosowania substancji chemicznych (Registration Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ), w którym zakazano stosowania dwóch pigmentów. Uznano, że ciemnozielony i jasnoniebieski jest rakotwórczy i stwarza zagrożenie dla zdrowia. Rok wcześniej zakazano stosowania ponad czterech tysięcy substancji, które zawierały między innymi konserwanty. – Ochrona zdrowia publicznego obywateli europejskich jest naszym głównym zmartwieniem, a niebezpieczne chemikalia w tuszu do tatuażu mogą stanowić taki problem – stwierdziła rzeczniczka Komisji Europejskiej, Sonya Gospodinova.

Naukowcy zbadali działanie RM na tatuaże Zdjęcie: Alain Jocard/AFP

Rezonans magnetyczny

Jeszcze do niedawna sądzono, że osoby, które posiadają tatuaże, nie mogą poddawać się badaniom za pomocą rezonansu magnetycznego (RM). The New England Journal of Medicine opisuje projekt, w ramach którego 330 osób posiadających tatuaż poddano badaniu RM . Badani posiadali od jednego do siedmiu tatuaży. Jeden z uczestników zgłosił odczucie mrowienia w okolicy tatuażu, inny badany zgłosił uczucie ciepła i napięcia wokół swojego tatuażu. Nie wykryto żadnych innych niepożądanych reakcji.

Jednak posiadając nowy tatuaż, należy odczekać kilka tygodni, aż całkiem się zagoi, dopiero wtedy najlepiej wykonać rezonans. Na stronie Centrum Radiologicznego w Monachium można przeczytać, że „tatuaż powoduje powierzchowne uszkodzenie komórek, więc może się zdarzyć, że zostanie usunięty podczas rezonansu magnetycznego, ponieważ proces gojenia tkanki nie jest jeszcze zakończony. Dlatego też, jeśli to możliwe, należy odczekać 4–6 tygodni przed wykonaniem badania MRI lub CT”.

Tatuaż i przeciwwskazania

Osoby decydujące się na tatuaż muszą wiedzieć, że istnieje również wiele przeciwwskazań. Są to między innymi atopowe zapalenie skóry, aktywne infekcje skórne, ciąża, karmienie piersią. Podczas wykonywania tatuażu trzeba omijać znamiona barwnikowe, które mogą być powiązane z nowotworem skóry – czerniakiem. Wiele osób decyduje się przykryć tatuażem blizny. Jednak przed takim zabiegiem, należy udać się do dermatologa, który oceni, na ile jest on bezpieczny.