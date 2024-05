Polityka Ameryka Północna

Czy skazany Donald Trump może zostać prezydentem?

31.05.2024 31 maja 2024

Donald Trump został uznany za winnego – po raz pierwszy były prezydent USA został skazany za przestępstwo. Co to oznacza dla jego kandydatury na prezydenta? I co, jeśli będzie musiał pójść do więzienia?