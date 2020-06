Czy ozdrowieńcy mogą znów zarażać? Naukowcy uspokajają

Reakcje pacjentów, którzy uzyskali pozytywny wynik na obecność Sars-CoV-2 pomimo tego, że przeszli COVID-19, wzbudziły wiele pytań. Czy to są pojedyncze przypadki? Czy ci pacjenci mogą zarazić innych? Czy pacjenci nie nabyli odporności, pomimo że przeszli COVID-19 i znów zachorują?

W celu wyjaśnienia tych pytań koreańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC) do 15 maja zidentyfikowało 447 przypadków ponownie pozytywnych ozdrowieńców z trzech różnych regionów - donosi niemiecki portal n-tv.

Coraz mniej pozytywnych wyników testu

Wszyscy pacjenci byli wcześniej hospitalizowani z powodu COVID-19 i spełniali wymogi wypisu. Około jedna trzecia z nich została przetestowana ponownie z powodu nawracających objawów. Reszta badanych pacjentów została wyrywkowo przetestowana w testach przesiewowych błony śluzowej nosa i miała wynik pozytywny. Testy przeprowadzono od 1 do 37 dni po wypisie ze szpitala.

Koreańska służba sanitarno-epidemiologiczna zainicjowała więc poszukiwanie kontaktów osób, które uzyskały ponowny wynik pozytywny, aby ustalić, czy osoby te zainfekowały inne osoby ze swojego otoczenia. W sumie trzeba było sprawdzić 790 kontaktów, z czego 351 było członkami rodziny. W ten sposób można było przeanalizować 285 przypadków. Stwierdzono, że na 790 osób, które miały kontakty z osobami ponownie pozytywnymi, wystąpiły łącznie trzy infekcje Sars-CoV-2. Były one jednak przypisywane innym przyczynom.

Na następnym etapie naukowcy próbowali zebrać wirusa z rozmazów od 108 ponownie pozytywnych pacjentów i rozmnożyć go w laboratorium. Nie udało się to ani razu. Ponadto 23 ozdrowiałych osób badano na obecność przeciwciał. Z wyjątkiem jednej osoby test był pozytywny dla wszystkich pozostałych. Dlatego naukowcy zakładają, że osoby, które uzyskały wynik pozytywny, nie zachorowały ponownie z powodu zakażenia Sars-CoV-2.

Osoby ponownie pozytywne nie stanowią zagrożenia

Nawet jeśli wyniki muszą zostać potwierdzone przez dalsze badania, władze Korei Południowej zakładają, że osoby ponownie pozytywne nie zarażają i dlatego nie stanowią zagrożenia dla zdrowia innych.

Ponowne wykrycie Sars-CoV-2 nie ogranicza się do Korei Południowej. Analizy z Chin, które zostały przeprowadzone we współpracy ze szpitalem Uniwersytetu Medycznego Zunyi przy zbieraniu danych od 25 stycznia do 26 lutego, również dotyczyły przypadków ponownie pozytywnych. Naukowcy stwierdzili pozytywne wyniki testu na Sars-CoV-2 u 11 spośród 69 pacjentów po 9-17 dniach od wypisu ze szpitala. Wyniki z Chin zostały opublikowane w czasopiśmie JAMA.

Oczywistym powodem dla pacjentów z pozytywnym wynikiem testu może być to, że test metodą PCR, który jest bardzo czuły i stanowi standard medyczny, nie potrafi odróżniać wirusów zakaźnych od martwych fragmentów wirusów. Jednak dlaczego wykryty materiał wirusowy jest wykrywalny po pewnym czasie. Skąd dokładnie pochodzi w organizmie i czy rezultat nie jest przypadkiem serią niepoprawnych wyników testów - trzeba stwierdzić w trakcie dalszych badań.

(DPA/ma)

