Czy niemiecki rząd pomoże uratować linie Condor?

Niemieckie linie lotnicze Condor znów drżą o swoją przyszłość. Polska Grupa Lotnicza, właściciel LOT-u, która w tym tygodniu miała sfinalizować zakup podupadającego niemieckiego przewoźnika wakacyjnego, poinformowała, że odstępuje od transakcji. Jak informują we wtorek (14.04.2020) niemieckie media, Condor prawdopodobnie wystąpi o pomoc państwa. Może też zażądać odszkodowań od PGL za wycofanie się z umowy.

„Prowadzimy obecnie rozmowy z PGL, aby określić możliwe warunki ramowe wycofania się z umowy. Analizujemy między innymi, jak możemy dochodzić roszczeń wynikających z podpisanej umowy zakupu” – oświadczyła rzeczniczka Condora, cytowana przez portal dziennika „Die Welt”.

Fiasko nie było zaskoczeniem

Według mediów decyzja PGL nie była całkowitym zaskoczeniem, bo pandemia koronawirusa uziemiła większość linii lotniczych, które stanęły w obliczu problemów finansowych. LOT prawdopodobnie sam będzie potrzebować pomocy państwa – zauważają niemieckie media.

Condor popadł w kłopoty już w zeszłym roku, gdy zbankrutował jego właściciel, biuro turystyczne Thomas Cook. Przewoźnik, posiadający około 50 samolotów i zatrudniający 4900 osób, został uratowany dzięki kredytowi z państwowego banku KfW w wysokości 380 milionów euro. Przejęcie przez Polską Grupę Lotniczą miało umożliwić Condorowi spłatę tej pożyczki 15 kwietnia.

W końcu marca Condorem wrócili do Niemiec z australijskiego Perth m.in. niemieccy pasażerowie statku wycieczkowego

Apel do rządu o ratunek

Rzeczniczka niemieckiej spółki powiedziała „Die Welt”, że mimo fiaska transakcji z PGL Condor nadal zamierza wyjść z programu ochronnego. Rozważane jest m.in. utworzenie struktury powierniczej dla spółki do czasu jej sprzedaży. „Ponadto prowadzimy rozmowy o pomocy państwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa” – poinformowała rzeczniczka. Według „Die Welt” jedną z opcji uratowania przewoźnika jest również ograniczone w czasie bezpośrednie zaangażowanie państwa, które już udzielając Condorowi kredytu „udowodniło, że jest zainteresowane dalszym istnieniem tych linii lotniczych”. Według informacji mediów nie jest to jednak rozwiązanie preferowane w Berlinie.

O zaangażowanie państwa w ratowanie Condora zaapelowały we wtorek związek zawodowy pilotów Cockpit oraz organizacja związkowa personelu pokładowego Ufo. „Byłoby fatalnym sygnałem, gdyby państwo, jako pierwszy wierzyciel Condora, teraz odciął mu dopływ powietrza” – oświadczył rzecznik Ufo Nicoley Baublies. Jego zdaniem spółka przeszła restrukturyzację i jej kondycja nie jest zła.

Na końcu jednak Lufthansa?

Z informacji medialnych wynika, że w branży lotniczej spekuluje się, iż potencjalnym kandydatem do przejęcia Condora będzie Lufthansa, która już w 1955 roku należała do założycieli wakacyjnych linii lotniczych. W zeszłym roku Lufthansa także wyraziła zainteresowanie zakupem Condora, ale byłoby to złamaniem unijnych zasad antymonopolowych. Media spekulują, że w związku z ogromnymi kłopotami całej branży lotniczej możliwe będzie odstąpienie od przepisów antymonopolowych.

W warunkach pandemii koronawirusa Condor utrzymuje minimalną działalność. Samoloty przewoźnika w minionych tygodniach ewakuowały niemieckich obywateli, którzy utknęli za granicą w związku z pandemią. Ostatnio Condor wziął udział w organizacji mostu powietrznego, dzięki któremu do Niemiec sprowadzani są pracownicy sezonowi oraz w transportach odzieży ochronnej i sprzętu medycznego z zagranicy do Niemiec.