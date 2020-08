Czy koronawirus podzielił niemieckie społeczeństwo? Badanie Fundacji Bertlesmanna

W pierwszy weekend sierpnia w Berlinie protestowało około 20 tys. ludzi pod hasłem „Za wolność”. Za tym mottem zebrała się kolorowa mieszanka negacjonistów koronawirusa, antyszczepionkowców, zwolenników teorii spiskowych, ale także prawicowych ekstremistów. Podobne demonstracje miały i mają miejsce także w innych niemieckich miastach.

Choć protest może się wydawać prowokacyjny, w Niemczech istnieje mniejszość, która otwarcie sprzeciwia się środkom mającym na celu powstrzymanie pandemii i je odrzuca. Jednak większość obywateli ufa działaniom rządów, czy to na szczeblu federalnym czy landowym. W walce z pandemią wzrosła jednak spójność społeczeństwa w Niemczech. Wynika to z badania „Radar spójności społecznej 2020” przeprowadzonego przez Fundację Bertelsmanna.

Koronawirus działa jak soczewka

W trzech różnych okresach naukowcy przepytali telefonicznie około 3000 mieszkańców Niemiec, przeprowadzając badanie na populacji w wieku powyżej 16 lat. Dane porównano z wynikami z 2017 roku.

Badacze doszli do dwóch głównych wniosków: mieszkańcy Niemiec oceniają spójność społeczną po pierwszym szczycie pandemii pozytywniej niż na początku roku. Jednocześnie jednak wyjątkowa sytuacja uwidacznia różnice społeczne i zaostrza problemy niektórych grup ludności.

– Jak pod lupą, koronawirus demaskuje jeszcze wyraźniej istniejące społeczne dysproporcje – mówi socjolog Kai Unzicker z Fundacji Bertelsmanna. Dla tych, którzy byli wcześniej w niekorzystnej sytuacji, sytuacja w czasie kryzysu stała się jeszcze trudniejsza.

Rozwożenie posiłków dla osób, które straciły dom

Jak mierzy się spójność społeczną?

Nawet jeśli warunki życia w Niemczech wydają się z pozoru stosunkowo jednorodne, różnice w poziomie życia są znacznie. Zależą nie tylko od tego, jak dobrze wykształceni, w jakim wieku, jak bogaci lub biedni są ludzie, ale także na przykład od tego, w którym kraju związkowym mieszkają i czy żyją w mieście czy na prowincji. Na przykład jakość infrastruktury zależy od tego, gdzie się mieszka, tj. czy w pobliżu jest wystarczająco dużo przedszkoli i szkół oraz czy jest dobre pokrycie Internetem. Już samo to oznacza, że ​​niektórzy ludzie mogą lepiej lub gorzej radzić sobie w życiu codziennym i odpowiednio różnie oceniać swoje życie. Ponadto trzeba uwzględnić osobiste postawy ludzi, które oczywiście mają również wpływ na sposób radzenia sobie z kryzysami.

Warunki życia są decydujące

W opracowaniu za decydujące dla poczucia solidarności ludzi uznano ich osobisty stosunek do życia, a następnie sytuację społeczno-ekonomiczną i wsparcie polityczne. Mniejsze znaczenie ma to, czy ktoś mieszka w Bawarii czy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Okazuje się jednak, że pogłębiły się różnice między mieszkańcami wschodniej i zachodniej części RFN. Po 30 latach od upadku muru spójność społeczna Niemiec na obszarze byłej NRD oceniana jest jako znacznie niższa niż w starych krajach związkowych.

Zasadniczo badanie wykazało, że ludzie tym niżej oceniają spójność społeczną, im są młodsi i gorzej wykształceni i im mniej pieniędzy mają do dyspozycji. I odwrotnie, wraz ze wzrostem dobrobytu, który, co zrozumiałe, często osiąga się w podeszłym wieku, postrzega się spójność jako znacznie większą. Respondenci, którzy są najbardziej świadomi spójności, stanowią 20 procent populacji. Są starsi, lepiej wykształceni, mają wyższe dochody i przeważnie mieszkają raczej w małych i średnich miastach niż w dużych.

Wielu przegranych

Ale nie tylko dochody i poziom edukacji odgrywają istotną rolę. Osoby ze środowisk migracyjnych są również bardziej skłonne do mniej optymistycznego podejścia do spójności w Niemczech; zwłaszcza jeśli są pierwszym pokoleniem mieszkającym w Niemczech. Dotyczy to również stosunkowo dużej liczby osób mieszkających samotnie lub samotnie wychowujących dzieci, a także osób, które muszą żyć z niepełnosprawnością. Podczas pandemii nasiliło się poczucie bycia pokrzywdzonym i pozostawionym samemu sobie.

Spojrzenie na preferencje polityczne pokazuje: zwolennicy Zielonych, CDU, CSU, SPD i FDP znacznie lepiej oceniają spójność niż zwolennicy Partii Lewica, a zwłaszcza prawicowej AfD. Zwolenników AfD cechuje przede wszystkim to, że generalnie są sceptyczni, rzadziej akceptują różnorodność i mają nikłe zaufanie do instytucji.

Nie dziwi jednak to, że zwolennicy Partii Lewica niejako przez pryzmat ideologii silniej odczuwają deficyty sprawiedliwości społecznej.

Kai Unzicker z Fundacji Bertelsmanna

Na początku pandemii był większy strach

Przy ocenie spójności decydujące znaczenie mają również cechy osobowości, czyli lęki, niepewność i umiejętność radzenia sobie z kryzysami. Autorzy badania zdiagnozowali związek między lękiem przed przyszłością a doświadczeniem braku spójności. Pokazuje jednak również, że obawa przed negatywnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa spadała w trakcie trzech rund ankietowych przeprowadzonych na potrzeby badania.

– Do początku czerwca zauważalna była poprawa ogólnego nastroju – mówi Kai Unzicker z Fundacji Bertelsmanna. – Wiele osób początkowo odczuwało ulgę, że pierwsze skutki pandemii były jak dotąd tak łagodne – zaznacza badacz.

Trzeba dbać o słabych

Ponad 90 procent uczestników powtórnego badania (maj / czerwiec) stwierdziło, że dobrze sobie radzą z sytuacją pandemiczną. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się widać wyraźne różnice. Ci, którzy już przed kryzysem doświadczyli wysokiego poziomu spójności, mniej martwili się o swoją przyszłość lub przyszłość swojej rodziny wczesnym latem, czuli się mniej samotni i mieli słabsze wrażenie, że pandemia stanowi obciążenie dla wspólnego życia.

Autorzy badania zalecają, aby politycy i społeczeństwo zwracali również szczególną uwagę na te grupy ludności, które czują się mniej spójne i dysponują słabą infrastrukturą społeczną w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!

– Doświadczenie obecnego kryzysu zagraża w szczególności samotne wychowującym rodzicom, migrantom i osobom z niższym wykształceniem – ostrzega Kai Unzicker. Jeśli na przykład sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi lub nauczania w domu nie poprawi się znacząco w najbliższej przyszłości, czy wręcz się pogorszy, będzie działo się to przede wszystkim kosztem tych grup. Bieda i niepewne warunki życia są największym obciążeniem dla spójności społeczeństwa.