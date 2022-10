Czy Europa powinna przyjąć Rosjan uciekających przed mobilizacją? Zapytaliśmy o to Ukraińców

Niemcy przyznają azyl dezerterom. Ale Rosjanie nie mogą tam dotrzeć

Już w kwietniu br. Niemcy zmienili zasady przyznawania azylu i zgodnie z prawem UE rozszerzyli go na dezerterów. Ale liczby azylantów z Rosji nie wzrosły. Teraz może się to zmienić – jeśli uda im się dotrzeć do Niemiec.