Czwarta dawka szczepionki „dobra, ale niewystarczająca”

Prof. Gili Regev kierowniczka izraelskich badań dotyczących skuteczności czwartej dawki szczepionki określiła pięciokrotny wzrost przeciwciał jako „dobry ale niewystarczający”. „Dostrzegamy określony wzrost przeciwciał, ale nie jest on imponujący” – podsumowała badaczka w rozmowie z izraelską agencją informacyjną ynet.co.il.

Jak stwierdziła poziom antyciał krótko po podaniu czwartej szczepionki jest porównywalny z tym po trzeciej dawce. Regev spodziewała się lepszych wyników po dwóch dawkach przypominających. Przecież nie chodzi o to, by ciągle szczepić się co cztery miesiące. Naukowiec jest jednak zadowolona z tego, że najbardziej narażona grupa osób ze słabym system odpornościowym oraz osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia otrzymały czwartą dawkę szczepionki. Jak podkreśliła, „nie jest jednak przekonana o tym, że wszyscy powinni ją otrzymać”. Zdaniem Gili Regev „potrzebna jest większa ilość informacji”.

Podwójnie zaszczepieni powinni otrzymać dawkę przypominającą

Regev podkreśliła jednocześnie ogromne znaczenie pierwszej szczepionki przypominającej. „Ci, którzy otrzymali pierwszą i drugą dawkę, pilnie muszą otrzymać również trzecią” i powinni „biec” do punktu szczepień – radzi.

Tymczasem w Centrum Medycznym Sheba rusza kolejna próba z czwartą szczepionką. 150 uczestników badania powinno otrzymać po trzech dawkach szczepionki BioNTech/Pfizer czwartą dawkę firmy Moderna. „Może się okazać, że połączenie szczepionek jest lepsze” – powiedziała prof. Regev. Jak zaznaczyła, jest to pierwsza na świecie próba czwartego szczepienia przy użyciu preparatów mieszanych.

Tylko około 61 procent z 9,4 miliona Izraelczyków jest nadal uważanych za w pełni zaszczepionych. Są to osoby dwukrotnie zaszczepione oraz osoby po szczepieniach przypominających. 30 procent populacji nie zostało w ogóle zaszczepionych, a dla 9 procent upłynął termin ważności szczepienia. Według danych Ministerstwa Zdrowia ponad cztery miliony Izraelczyków otrzymało już trzecią dawkę szczepionki, a ponad 70 tysięcy czwartą.

