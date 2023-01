Czołgi dla Ukrainy. Niemcy dalej sceptyczni

Niemieckie społeczeństwo jest nadal sceptyczne, jeśli chodzi o dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy – wynika z sondażu instytutu badania opinii publicznej YouGov na zlecenie agencji prasowej DPA. W sondażu 43 procent ankietowanych było przeciwnych dostawom czołgów, a 39 procent opowiedziało się za dostawami. 16 procent pytanych nie wypowiedziało się na ten temat.

Narada sojuszników

W najbliższy piątek, 20 stycznia, zachodni sojusznicy Ukrainy spotykają się w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech, aby omówić dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem. Główną rolę odegrają dostawy nowoczesnych czołgów zachodniej produkcji. W ramach europejskiego sojuszu taką gotowość wyraziły już Polska i Finlandia. Niemcy odgrywają przy tym kluczową rolę jako kraj-producent czołgu Leopard 2. Berlin musi zaakceptować każdy transfer.

Większość uczestników sondażu YouGov nie ma problemu z takim pozwoleniem: 47 procent jest za, 38 procent – przeciw, a 16 procent pytanych nie odpowiedziało na to pytanie.

Jak donoszą niemieckie media, Scholz jest skłonny zezwolić na dostawę do Ukrainy niemieckich czołgów Leopard pod warunkiem, że USA będą gotowe do przekazania Ukrainie czołgów Abrams.

Broń dla Ukrainy

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę prawie rok temu Niemcy przekazały już Kijowowi broń i sprzęt wojskowy o wartości ponad 2,2 mld euro, wśród nich ciężkie działa artyleryjskie i systemy obrony powietrznej. Co trzeci pytany (33 procent) uważa, że to już za dużo, 24 procent jest zdania, że taka wielkość dostaw jest w sam raz. Tylko co czwarty respondent (25 procent) domaga się większego wsparcia militarnego Niemiec dla Ukrainy.

W przeprowadzonym 17 stycznia br. sondażu YouGov uczestniczyło 2992 pełnoletnich mieszkańców Niemiec.

(DPA/dom)