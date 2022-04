Czeskie MSZ do dyplomatów z Rosji: „Nie bądźcie współsprawcami”

„Wielu z was z pewnością zdało sobie sprawę z tego, że przywództwo państwa was oszukało, ale wciąż pozostajecie jego przedstawicielami”, napisali czescy dyplomaci w odezwie do swoich koleżanek i kolegów z rosyjskiej służby dyplomatycznej opublikowanej w piątek 1 kwietnia na Twitterze i Facebooku.

Jesteśmy zawodowcami

Czescy dyplomaci podkreślają, że mają coś wspólnego z urzędnikami i dyplomatami z Rosji. „Wszyscy służymy swoim rządom i swoim narodom”, piszą. I dodają, że ponieważ ich kraje mają różne interesy, dlatego starają się osiągnąć odmienne cele polityczne. To jest, jak twierdzą, zrozumiałe i oczekiwane. „Wykonujemy naszą pracę. Jesteśmy zawodowcami”, podkreślają. Z tego jednak według nich wynika, że dyplomaci powinni znać i respektować prawo międzynarodowe i być zdolni krytycznie analizować i oceniać dostępne informacje.

„Powinniśmy umieć identyfikować interesy naszych państw, naszych obywateli, których z dumą reprezentujemy. Zostaliśmy do tego wyszkoleni”, zaznaczają autorzy posłania. Dlatego też potrafią rozpoznać, kiedy elity polityczne działają przeciw interesom narodowym. „Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy muszą znać cenę ludzkiego życia”, argumentują.

Muszą istnieć pewne granice

Autorzy apelu czeskiego MSZ zwracają uwagę, że jako dyplomaci reprezentują swoje państwa, użyczają swoich twarzy i umysłów by im służyć, nawet jeśli nie zawsze zgadzają się z polityką i stanowiskami, których muszą bronić. „Muszą jednak istnieć pewne granice”, podkreślają. I tu właśnie padają cytowane wyżej słowa skierowane do rosyjskich koleżanek i kolegów o oszukiwaniu ich przez przywódców, których jednak nadal reprezentują.

Czescy dyplomaci przypominają adresatom swojego posłania, że wielu z nich służy w krajach, gdzie media są wolne i niezależne, że mają dostęp do informacji wolnej od propagandy. Widzieli więc w telewizji i mediach społecznościowych materiały pokazujące śmierć niewinnych ukraińskich dzieci, kobiet i mężczyzn broniących swego kraju przed niesprowokowaną i nielegalną agresją Rosji. Widzieli także ostrzał cywilnych domów w ukraińskich miastach i wypędzenie milionów Ukraińców z ich miast, ich wsi, ich domów.

„To wszystko dzieje się w imieniu kraju, któremu służycie”, tłumaczą pracownicy czeskiego MSZ rosyjskim koleżankom i kolegom.

Upadek w mroki historii

„Historia zbrodniczych reżimów jest pełna dyplomatów, którzy zostali aż do gorzkiego końca i stali się współsprawcami zła”, przypominają dyplomaci z Czech swoim rosyjskim odpowiednikom i ostrzegają, że po powrocie do domu nie mogą oczekiwać, że wiele się poprawi. „Rosnący autorytaryzm, zrujnowana i upadająca gospodarka, skorumpowane i stare elity powoli przekształcające się w państwową gerontokrację, na trajektorii gwałtownego upadku w mroki historii” – to wizja przyszłości, który kreślą przed ich oczami.

Te elity kierują się bowiem zdaniem autorów apelu nienawiścią wobec Zachodu, którego zaburzony obraz same sobie wykreowały. To są według nich siłowiki, którzy ignorują, w jakim kierunku rozwija się rzeczywisty świat, tak odmienny od wzorców z XIX i XX wieku.

Opuśćcie ten tonący okręt

„Kiedy opadnie kurz po tej niesprawiedliwej wojnie, te elity zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Rosja poniesie odpowiedzialność za apokaliptyczne zniszczenie swojego suwerennego sąsiada”, ostrzegają autorzy odezwy czeskiego MSZ.

„Koleżanki i koledzy, błagamy tych z was, którzy mają sumienie i potrafią rozpoznać zło: wyrwijcie się z tego kręgu współsprawców. Wzywamy was, tych z prawymi i dobrymi sercami, opuście, prosimy, ten tonący okręt, który tylko wywołuje gniew miłujących wolność ludzi na całym świecie”, apelują do rosyjskich dyplomatów ich odpowiednicy z Czech.