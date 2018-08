Czeski historyk: Praska Wiosna to był łyk powietrza

DW: Panie Profesorze, jakie znaczenie ma dziś Praska Wiosna, która zresztą wcale nie zaczęła się w '68 roku, ale dużo wcześniej…

Jan Rychlik*: …a jeszcze do tego nie w Pradze, lecz w Bratysławie.

Może Pan to wyjaśnić?

- Ruch reformatorski zaczął się w '63 roku w Bratysławie i był reakcją na centralistyczną konstytucję z 1960 roku. Swego rodzaju trybuną niezależnych opinii stał się wychodzący tam liberalny tygodnik „Kultúrny život” [„Życie Kulturalne”]. Dopomógł w tym także Alexander Dubczek, ówczesny I sekretarz Komunistycznej Partii Słowacji. Wprawdzie nie należał do reformatorów, ale po prostu sabotował nakazy przychodzące z Pragi.

Prof. Jan Rychlik na konferencji poświęconej Praskiej Wiośnie (Praga, 13.06.18)

A kiedy iskra przeskoczyła do Pragi?

- Mniej więcej rok później. To był czas, kiedy Czesi i Słowacy byli najbliżej siebie. W Czechach czytano słowackie książki, gazety i czasopisma, bo były bardziej liberalne niż to, co wychodziło w Pradze. Pamiętam, że „Kultúrny život” był towarem spod lady. Do Pragi przychodziło tak mało egzemplarzy, że ludzie przepłacali, żeby tylko go dostać.

W kolejnych latach powstał autentyczny front czesko-słowacki przeciw I sekretarzowi Komunistycznej Partii Czech i prezydentowi Czechosłowacji Antonínovi Novotnemu. W końcu go obalił na plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czech z 5 stycznia 1968 roku.

A zatem jakie znaczenie dla Czechów i dla Słowaków ma ten rok ’68 dzisiaj? Może to są dwa różne znaczenia?

- Bez wątpienia ma znaczenie – i to dla obu narodów – jako próba humanizacji i demokratyzacji systemu komunistycznego. Ktoś może mieć dziś zastrzeżenia, że komunizm nie dawał się demokratyzować. Ale to jest myślenie ahistoryczne, bo o tym wiemy dzisiaj, ale wtedy się tego nie wiedziało.

Rozpaczliwy gest w obronie demokracji (Praga, sierpień 1968)

Niektórzy wiedzieli.

- Mówimy oczywiście globalnie. W latach 60. wszędzie dochodziło do wielkich przesunięć na lewo, także w Europie Zachodniej.

Tak więc jest to bez wątpienia część historii obu narodów. A dla mojego pokolenia – miałem wtedy 14 lat; nie angażowałem się wprawdzie w żadnych akcjach publicznych, ale byłem już na tyle stary, żeby rozumieć, co się dzieje – a zwłaszcza dla ludzi starszych był to pierwszy po długim czasie, swobodny łyk powietrza. Dla mojego pokolenia to dziedzictwo jest jednoznacznie pozytywne.

Czy dziś, w sto lat od powstania Czechosłowacji i po ponad ćwierćwieczu od jej rozdzielenia, można powiedzieć, że Czechów i Słowaków łączą ze sobą jeszcze jakieś szczególne stosunki? Inne niż z każdym innym narodem?

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt literatów W lipcu 1967 roku Milan Kundera otwierając IV zjazd Związku Pisarzy Czechosłowackich skrytykował cenzurę, a Pavel Kohout zażądał jej zniesienia. Dołączyli kolejni, wśród nich Václav Havel. Pisarze obradowali w Narodowym Domu na Vinohradach.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt partii Krytyka narastała też w szeregach Komunistycznej Partii Czechosłowacji. W styczniu 1968 roku jej Komitet Centralny odwołał stalinowca Antonína Novotnego z funkcji I sekretarza i powołał na to stanowisko Alexandra Dubczeka. W dawnej siedzibie KC KPC nad Wełtawą mieści się dziś czeskie ministerstwo transportu.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt społeczeństwa Zmian chcieli wszyscy. Pragnienia te wyraził krytyczny wobec partii manifest „2000 słów”, zainicjowany przez czterech naukowców, spisany przez pisarza Ludvíka Vaculíka i podpisany przez 100 tysięcy osób. Powstał w hotelu Union pod Wyszehradem i ukazał się 27 lipca 1968 roku – w dzień po zakazaniu cenzury.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt Słowaków Domagający się równych praw we wspólnym państwie Słowacy doprowadzili do przekształcenia od 1969 roku unitarnej Czechosłowacji w federację. Siedzibą Zgromadzenia Federalnego stał się gmach budowany wówczas ponad placem Wacława. W latach 1995-2009 mieściło się tu Radio Wolna Europa/Radio Swoboda.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Najazd na Czechosłowację Kilkaset tysięcy żołnierzy i około 6000 czołgów Układu Warszawskiego przekroczyło czechosłowackie granice w nocy z 20 na 21 sierpnia. Praga została zaatakowana z ziemi i z powietrza. Sowieci opanowali najpierw praskie lotnisko Ruzynie. Dziś nosi ono imię Václava Havla.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Atak na Telewizję Siedziba telewizji na placu Gorkiego (dziś jest to budynek Czeskiego Banku Narodowego na placu Wagi Siennej) padła około 10 rano. Ale Czechosłowacka Telewizja nadawała nadal z prowizorycznych studiów aż do powrotu z Moskwy uprowadzonego przywództwa w dniu 27 sierpnia.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bój o Radio Na ulicy Vinohradskiej prażanie zbudowali barykadę, by chronić główną siedzibę Czechosłowackiego Radia. Zaatakowany przez sześć czołgów budynek został w końcu opanowany przez Sowietów. Zginęło 15 cywilów. Ich nazwiska znajdują się na jednej z tablic przy wejściu.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Następca RWE Lucie Vopálenská w studiu Czeskiego Radia Plus. Informacyjny kanał publicznego radia nadaje dziś z nowej części budynku zaatakowanego przez sowietów 50 lat temu. Powstał między innymi ze stacji Czeskie Radio 6/Radio Wolna Europa współtworzonej również przez Głos Ameryki, BBC i Deutsche Welle.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Partia w podziemiu 22 sierpnia w fabryce CzKD na praskich Vysoczanach odbył się nadzwyczajny zjazd partii, pierwotnie planowany na wrzesień. Uczestniczyło w nim 1192 z 1543 wybranych delegatów. Do Pragi jednak dotarł jedynie co dziesiąty słowacki delegat, co stało się później pretekstem do unieważnienia zjazdu.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Rozstrzelane muzeum Tak jak dziś wygląda dawna fabryka CzKD, tak prawdopodobnie wyglądała w sierpniu ’68 roku ostrzelana przez sowietów fasada Muzeum Narodowego na placu Wacława. Tu, „pod koniem”, czyli pomnikiem św. Wacława u stóp Muzeum, zaczynało się potem wiele demonstracji.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Prezydent Praski Zamek od stu lat jest siedzibą prezydentów – także wybranego w 1968 roku Ludvíka Svobody. Uwolnienie uprowadzonych do Moskwy przywódców Praskiej Wiosny – łącznie z Frantiszkiem Krieglem, który jako jedyny odmówił podpisania „Protokółu Moskiewskiego” – było właśnie jego zasługą.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Ludzkie pochodnie w Pradze 16 stycznia 1969 roku, w proteście przeciw ogarniającej społeczeństwo apatii, podpalił się przed Muzeum Narodowym student Jan Palach. Zmarł trzy dni później. Palach miał naśladowców. Jednym z nich był Jan Zajíc. Obu przypomina dziś mały, wspólny pomnik na placu Wacława.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Ludzka pochodnia w Warszawie W proteście przeciw inwazji podpalił się też Polak Ryszard Siwiec – 8 września 1968 roku, podczas Dożynek na Stadionie Narodowym. Zmarł 12 września. W 2009 roku mała ulica na praskim Żiżkovie, przy której mieści się USTR – czeski IPN, otrzymała imię Siwca.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt studentów Praską Wiosnę definitywnie zakończyło brutalne stłumienie demonstracji w pierwszą rocznicę inwazji. 20 lat później podobnie rozbita demonstracja praskich studentów stała się początkiem końca komunizmu w Czechosłowacji. Ich protest upamiętnili po ćwierćwieczu prezydenci Czech, Polski, Niemiec, Węgier i Słowacji.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Ofiary „205 486 skazano, wykonano 248 wyroków śmierci, 4500 zmarło w więzieniach, 327 zginęło na granicach, 170 938 obywateli wyemigrowało”, głoszą napisy na Pomniku Ofiar Komunizmu na stokach wzgórza Petrzin na Malej Stranie, lewobrzeżnej dzielnicy Pragi. Ofiarą inwazji z 1968 roku padło 137 osób. Autor: Aureliusz M. Pędziwol



- Myślę, że tak. Z całą pewnością świadomość tej bliskości nadal trwa. Szczególnie na Słowacji, gdzie zachowała się pasywna dwujęzyczność, która zanika u młodego czeskiego pokolenia.

Ponieważ na Słowacji oglądana jest czeska telewizja, a w Czechach słowacka mało kogo interesuje?

- Ależ zawsze tak było, że na Słowacji czytano czeskie książki, a w czeskich ziemiach słowackie tylko z rzadka, albo w ogóle nie. Gdyby się pan zapytał ludzi na praskiej ulicy o współczesnych pisarzy słowackich, to założę się, że większość żadnych nie będzie znała. Na Słowacji zaś nadal istnieje zainteresowanie czeską kulturą. Zawsze tak jest, że mniejszy naród bardziej interesuje się kulturą większego. Czesi przymierzali swoje osiągnięcia do Niemiec i Niemców.

Wytrzymają te szczególne czesko-słowackie stosunki jeszcze jakąś chwilę?

- Bez wątpienia. Minimum jedno pokolenie. A życzyłbym sobie, żeby przetrwały co najmniej sto lat. Ale to nie ja stanowię reguły tej gry.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

rozmawiał Aureliusz M. Pędziwol

* Historyk i etnograf prof. Jan Rychlík (rocznik 1954) jest przewodniczącym czeskiej części Czesko-Słowackiej Komisji Historyków. Specjalizuje się w czeskiej, słowackiej i czechosłowackiej historii najnowszej, a także w dziejach narodów bałkańskich. Naucza na uniwersytetach w Pradze i Libercu, wykładał również na uniwersytecie w słowackiej Trnawie. Podczas studiów doktoranckich na uniwersytecie w Sofii pracował w Instytucie Folkloru Bułgarskiej Akademii Nauk.