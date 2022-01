Czego w Nowym Roku możemy nauczyć się od Beatlesów

1 stycznia 1962 roku w wytwórni płytowej Decca w Londynie odbyło się przesłuchanie. Wytwórnia poszukiwała młodego zespołu, który przekonałby do siebie młodą publiczność. Zaproszeni zostali Brian Poole and The Tremeloes i zespół o nazwie The Beatles. Po tym, jak zespoły się zaprezentowały, szefowie wytwórni zdecydowali się na The Tremeloes. W rozmowie z menedżerem czterech chłopaków z Liverpoolu, Brianem Epsteinem, mieli argumentować, że zespoły gitarowe chylą się ku upadkowi. To był prawdopodobnie najsłynniejszy błąd w ocenie w historii muzyki.

Dziś możemy wyciągnąć ważne wnioski z historii Beatlesów, którzy 60 lat temu w Nowy Rok prawie by się poddali – szczególnie w obliczu pandemii.

Lekcja 1: cierpliwość i wytrwałość

Beatlesi nie są jedynymi osobowościami popkultury, które zostały źle ocenione, a potem zrobiły spektakularne kariery.

Dwunastu wydawców odrzuciło manuskrypty pisarki o nazwisku J.K. Rowling. Potem pojawiło się Bloomsbury i wydało „Harry'ego Pottera”.

Harry Potter świętuje 20-lecie Szeroki uśmiech na premierze w 2001 roku 20 lat po premierze pierwszego filmu o Harrym Potterze powstanie specjalny telewizyjny film z okazji tej rocznicy: 1 stycznia 2022 roku amerykański nadawca HBO wyemituje film „Powrót do Hogwartu”. Odtwórca roli głównej Daniel Radcliffe (w środku), Emma Watson (Hermiona) oraz Rupert Grint, czyli Ron, opowiedzą o tym, jak to wszystko się zaczęło.

Harry Potter świętuje 20-lecie Najsławniejszy czarodziej świata Harry'ego Pottera wymyśliła J.K. Rowling. Po raz pierwszy pojawił się w powieści „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” w 1997 roku. Z kolei pierwszy film ukazał się w roku 2001. W sumie osiem filmów z siedmiotomowej serii (ostatni, opasły tom został podzielony na dwa filmy) zarobiło w kinach na całym świecie 6,9 mld euro, a sprzedaż gadżetów jest nieustającym hitem.

Harry Potter świętuje 20-lecie Uniwersum Harry’ego Pottera wciąż się rozrasta Filmy z uniwersum Harry'ego Pottera również są hitami. Joanne K. Rowling niedawno była na czołówkach gazet po wygłoszeniu kontrowersyjnych komentarzy na temat tożsamości osób trans. Z tego powodu zdystansowali się od niej niektórzy aktorzy, jak Eddie Redmayne (l.), odtwórca głównej roli w filmie „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. Część trzecia „Zwierząt” trafi do kin w 2022 roku.

Harry Potter świętuje 20-lecie Magiczna rozrywka Od roku 2010 w Universal Studios na Florydzie znajduje się park tematyczny poświęcony Harry’emu Potterowi. Kolejne filie powstały w Los Angeles (na zdjęciu), Osace i Pekinie. Znajdują się w nich repliki Szkoły Czarodziejów Hogwart oraz pobliskiej wioski Hogsmeade, a także wiele innych atrakcji.

Harry Potter świętuje 20-lecie Zakupowy raj W 2014 roku otwarto kolejną część parku tematycznego: ulicę Pokątną, znaną z książek i filmów dzielnicę handlową czarownic i czarodziejów w Londynie. Mugolom, czyli osobom niemagicznym, nie wolno tam wchodzić. W parku rozrywki zwiedzający jednak dostają się tam Ekspresem Hogwartu, czyli pociągiem, który zabiera Harry'ego Pottera do jego szkoły. Miotła na ulicy Pokątnej kosztuje 230 euro.

Harry Potter świętuje 20-lecie Niebezpieczne słodycze Najlepiej sprzedającym się produktem na ulicy Pokątnej są „Fasolki Bertiego Botta we wszystkich smakach”. Jak wiadomo z książek, „wszystko” naprawdę oznacza „wszystko”. Jeśli masz szczęście, dostaniesz fasolkę, która smakuje jak melon lub wata cukrowa. Jeśli masz pecha, możesz spróbować trawy, mydła, woskowiny z uszu, a nawet wymiocin.

Harry Potter świętuje 20-lecie Mekka dla fanów Stacja King's Cross w Londynie jest ważnym miejscem w książkach: to stąd uczeń czarnoksięstwa Harry Potter udaje się do Hogwartu. Na peron 9 i 3/4 można dostać się tylko tajnym wejściem, idąc z bagażem bezpośrednio w kierunku ceglanej ściany. Na prawdziwej stacji King's Cross znajduje się wózek bagażowy w ścianie oznaczającej tajne wejście.

Harry Potter świętuje 20-lecie Most do Hogwartu Ten most jest prawdziwy i stał się sławny na całym świecie dzięki filmom o Harrym Potterze. Znajduje się w górzystym regionie północnej Szkocji, Highlands, i nosi nazwę „Glenfinnan Viaduct”. Został zbudowany w XIX wieku jako część linii kolejowej West Highland. Na zdjęciu przejeżdża po nim stara lokomotywa parowa, popularna atrakcja turystyczna w Szkocji.

Harry Potter świętuje 20-lecie Pozostać na ziemi Czarodziejski sport quidditch jest w zasadzie rozgrywany w powietrzu na latających miotłach. Jeśli wrzucisz „kafel” do jednego z trzech pierścieni bramkowych, możesz zdobyć punkty. Wersja dla mugoli istnieje również w prawdziwym życiu: tutaj drużyna gra w parku przed Uniwersytetem w Bonn.

Harry Potter świętuje 20-lecie Jeszcze jeden Potter Główni bohaterowie już dawno dorośli, a dwuczęściowy spektakl „Harry Potter i zaczarowane dziecko” z 2016 roku opowiada również o życiu dorosłego Harry'ego Pottera. 20 lat po opuszczeniu szkoły, Harry jest szefem Departamentu Egzekwowania Prawa Magicznego w Ministerstwie Magii. Jego syn, Albus Severus Potter, chodzi teraz do Hogwartu.

Harry Potter świętuje 20-lecie Magia w internecie Platforma internetowa „Pottermore” oferuje fanom możliwość interakcji, grania i - oczywiście - robienia zakupów w sklepie internetowym. „Harry Potter” nie jest już nazwą serii książek dla dzieci i młodzieży, ale oznacza duże przedsięwzięcie handlowe, w którym wszystkie części są ze sobą powiązane. 20-lecie filmów będzie obchodzone również tutaj, na przykład poprzez wydarzenia online.



Oprah Winfrey, której słynnymi rozmówcami byli chociażby Michael Jackson czy książę Harry i Meghan Markle, została zwolniona z pracy, kiedy była reporterka wieczornego programu informacyjnego. Uznano, że „nie nadaje się do pracy w programach informacyjnych”, ponieważ nie potrafiła oderwać się emocjonalnie od historii, którymi się zajmowała.

Oprah Winfrey podczas wywiadu z księciem Harrym i Meghan Markle

Koreański reżyser i scenarzysta Hwang Dong-hyuk od 2008 roku próbował sprzedać swój scenariusz do serialu „Squid Game". Nikt go nie chciał, bo potencjalni sponsorzy byli zdania, że serial jest zbyt nierealny. W końcu serial ten okazał się największym sukcesem na Netflixie do tej pory.

Z kolei nagrodzony Oscarem reżyser Steven Spielberg, który ostatnio ponownie wyreżyserował bestsellerowy musical „West Side Story”, został trzykrotnie odrzucony przez University of Southern California School of Theater, Film and Television.

Wszystkie z wymienionych wyżej osób wyróżnia jedna cecha: wytrwałość.

– Wierzę, że osoby, które występują, piszą i pracują w sektorze rozrywkowym, są jednymi z najbardziej odpornych ludzi na świecie – mówi Shantha Mohan z Carnegie Mellon University w Pittsburghu. – Pisarze są tak często odprawiani z kwitkiem, zanim ich praca zostanie opublikowana. Aktorzy ubiegają się o wiele ról, zanim w końcu dostaną jedną z nich. Każdy artysta, który pracuje przez 10, 20, 30 lat, jest już bardzo uodporniony. Ci, którzy są na początku swojej kariery artystycznej, mogą prawdopodobnie nie być – ocenia.

Shantha Mohan

Pandemia koronawirusa nie ułatwia sprawy, bo wymaga jeszcze większej wytrzymałości. Przewagę mieli ci, którzy skorzystali z internetu i możliwości, które dają media społecznościowe.

– Prawie wszyscy artyści korzystali z Internetu, aby utrzymać swój zawód przy życiu i w czasie izolacji nie stracić na znaczeniu – mówi Mohan.

Lekcja 2: innowacja

W antologii „The Beatles: An Oral History” pod redakcją Davida Pritcharda i Alana Lysaghta, Paul McCartney mówi: „Słuchając tych taśm, rozumiem, dlaczego nie udało nam się wygrać przesłuchań w wytwórni Decca. Nie byliśmy dobrzy”.

Wielki sukces Beatlesów poprzedzony był licznymi porażkami

Mimo to, „Beatlesi wyciągnęli wnioski z niepowodzeń i nie poddali się. Porażka pobudziła ich do dalszych innowacji – wyjaśnia Shanta Mohan, zadeklarowana fanka zespołu. W końcu, jak twierdzi, Beatlesi wielokrotnie ponosili porażki jeszcze przed rozpoczęciem kariery, a mimo to nie ustawali w wysiłkach i doskonalili swoje umiejętności, czasami występując w różnych miejscach po kolei, w tym w Hamburgu. – W ten sposób nauczyli się pokory i wytrwałości – uważa Mohan, której książka „Leadership Lessons with The Beatles” ukaże się w maju 2022 roku.

Dziś szwedzkie ikony popu ABBA poszły jeszcze o krok dalej. Zespół, który w 2022 roku będzie obchodził 50-lecie istnienia, w maju wyrusza w wyjątkową trasę koncertową po świecie. Mający już swoje lata muzycy, zamiast występować na żywo, będą wyświetlać na scenie swoje cyfrowe awatary, czyli „Abba-tary”.

– ABBA to świetny przykład tego, jak innowacyjni są dziś artyści. Korzystają z najnowszych technologii, aby dotrzeć do współczesnych, zaawansowanych technologicznie odbiorców. Trasa koncertowa „ABBA Voyage”, podczas której wystąpią cyfrowo, jak w 1977 roku, jest przygotowywana od 2016 roku – zaznacza Mohan, podkreślając, że konsekwencja i innowacyjność „idą w parze”.

Lekcja 3: nadzieja

Podsumowując Mohan podkreśla, że musimy być pełni nadziei w obliczu mutującego wirusa, który cały czas prowadzi do nowych ograniczeń. A jednym ze sposobów na podtrzymanie naszej nadziei jest niesienie pomocy, gdziekolwiek możemy, wiedząc, że kryzysy mijają.

Wówczas, podczas przesłuchań w wytwórni Decca, Beatlesi mieli wsparcie swojego menedżera Epsteina, co dawało im nadzieję, zauważa Mohan. – Można też kierować się nadzieją innych – twierdzi.

Mohan znajduje podobne przykłady nie tylko w przeszłości: Jose Andres jest szefem kuchni i założycielem World Central Kitchen, organizacji non-profit, która zajmuje się dostarczaniem posiłków po klęskach żywiołowych. Obecnie organizacja ta zajmuje się również dostarczaniem żywności dla osób dotkniętych pandemią. – Musimy uwierzyć, że ta pandemia jest tymczasowa i iść dalej. Musimy uczynić siebie użytecznymi, jeśli tylko mamy taką możliwość. Pomaganie innym jest sposobem na danie nadziei nam samym – kończy Mohan.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>