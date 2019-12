Częste mycie zębów może zapobiegać chrobom serca

W żadnym innym miejscu ciała nie zbiera się tyle bakterii, co w jamie ustnej. Bez regularnej higieny wywołują one szybko stany zapalne. Najpierw dotykają zębów i dziąseł, a z czasem przez układ odpornościowy i naczynia krwionośne trafiają do innych organów. Udowodniony jest też związek między higieną jamy ustnej i wieloma chorobami, na przykład zapaleniem płuc, zaburzeniami erekcji, czy zawałami serca.

Jak donosi agencja prasowa DPA, teraz naukowcy z południowokoreańskiego Uniwersytetu Kobiecego Ewha odkryli jeszcze jedną taką zależność. Wyniki ich badania publikuje fachowe czasopismo „European Journal of Preventive Cardiology”. Wynika z niego, że częste mycie zębów może zmniejszyć ryzyko chorób serca.

Trzy razy dziennie lub częściej

Z bazy danych publicznego południowokoreańskiego ubezpieczyciela zespół naukowców pobrał dane ponad 161 tysięcy osób w wieku 40-79 lat, które nie miały wcześniej żadnych problemów z sercem. Zapisano informacje dotyczące ich wzrostu, wagi, badań laboratoryjnych, chorób, stylu życia, oraz zdrowia i higieny jamy ustnej.

Ten sam krok powtórzono dziesięć lat później: tym razem 3 proc. osób cierpiało na migotanie przedsionków, a 4,9 proc. z nich na niewydolność mięśnia sercowego.

Naukowcy zauważyli jednak, że u tych osób, które myły zęby trzy razy dziennie lub częściej, ryzyko wystąpienia niewydolności serca było o 12 proc. niższe niż u badanych z gorszą higieną jamy ustnej. Ryzyko migotania przedsionków było zaś mniejsze o 10 proc. Te różnice były niezależne od innych czynników, takich jak wiek, płeć, waga, czy ciśnienie krwi.

Niejasne działanie

Badacze nie odpowiadają jednak, w jaki sposób częste mycie zębów poprawia stan serca. Naukowcy przypuszczają tylko, że częste czyszczenie pozwala usunąć bakterie z ciężko dostępnych miejsc między zębami i dziąsłami, co ma zapobiegać przedostawaniu się bakterii do układu krążenia.

Na polecanie mycia zębów dla ochrony serca może być jednak za wcześnie. Inna grupa naukowców z kanadyjskiego Uniwersytetu McMastera zwracają uwagę, że Koreańczycy nie uwzględnili w swoim badaniu innych ważnych czynników. Na lepszy stan serca mogą wpływać na przykład poziom wykształcenia lub dobra sytuacja rodzinna, które przy okazji przekładają się na lepszą higienę.

Poza tym badani sami deklarowali, jak często myją zęby – nie można być zupełnie pewnym co do ich szczerości.

dpa / gsz