Cybermobbing w Niemczech. Problem 2 mln uczniów

Coraz więcej dzieci i młodzieży w Niemczech pada ofiarą cybermobbingu – wynika z badań przeprowadzonych przez Sojusz na rzecz Walki z Cybermobbingiem i niemiecką kasę chorych TK (Technische Krankenkasse).

Co szósty uczestnik ankiety (17,3 proc.) między 8. a 21. rokiem życia skarżył się na obelgi i kompromitujące go ataki w sieci. W liczbach absolutnych oznacza to 2 miliony dzieci i młodzieży.

Pandemia pogłębia problem

To gigantyczny wzrost o 36 procent w porównaniu z ostatnim sondażem przeprowadzonym w 2017 roku. Autorzy badania dopatrują się przyczyn m.in. w skutkach pandemii koronawirusa: zdalnym nauczaniu i ograniczenu kontaktów społecznych. Profilaktyka szkolna jest w takich warunkach bardzo utrudniona. – Dzieci i młodzież są teraz bardziej aktywne w sieci, ponieważ wiele rzeczy przebiega cyfrowo – mówi uczeń Lukas Pohland. Przed laty powołał on do życia specjalną linię telefoniczną, która pomaga ofiarom cybermobbingu.

– Obecnie mobbing w cyberprzestrzeni jest bardziej konkretny i bardziej gwałtowny niż trzy lata temu – ubolewa przewodniczący Sojuszu na rzecz Walki z Cybermobbingiem, Uwe Leest.

Ofiarami także najmłodsi

Nawet najmłodsi – uczniowie szkół podstawowych (w Niemczech to w większości landów pierwsze cztery klasy) – mają problemy z mobbingiem w sieci. Co dziesiąty uczeń podstawówki padł już jej ofiarą. W grupie uczniów w wieku 13-17 lat już jedna czwarta.

W badaniach przeprowadzonych w całych Niemczech uczestniczyli rodzice, nauczyciele i blisko 4500 uczniów. Łącznie zapytano o cybermobbing ponad 6000 osób.

Myśli o samobójstwie

Autorzy badań ostrzegają przed następstwami. – Mobbing może mieć ogromne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego, dotyczy to lęku, zaburzeń snu i depresji – wyjaśnił prezes kasy chorych TK, Jens Baas. – Dzieci i młodzież są szczególnie wrażliwe emocjonalnie – dodał. Nierzadko ofiary mobbingu cierpią z powodu skutków przez lata.

Z badań wynika także, że co czwarty uczeń – ofiara ataków w sieci – miał już myśli samobójcze.

(DPA, AFP/dom)