Cyberataki na niemieckich posłów. Podejrzenie pada na Rosję

Śledztwo zostało wszczęte w związku z podejrzeniem o działalność służb wywiadowczych – poinformował rzecznik Prokuratury Federalnej w Karlsruhe. Dochodzenie dotyczy kampanii prowadzonej pod nazwą „Ghostwriter”.

Rosja: „Nie ma żadnych dowodów”

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji odrzuca te oskarżenia. – Nasi partnerzy w Niemczech w ogóle nie przedstawili żadnych dowodów na udział Federacji Rosyjskiej – powiedziała w Moskwie rzeczniczka resortu Maria Zacharowa. Jak stwierdziła, tego rodzaju bezpodstawne oskarżenia padają również ze strony USA. Jest to prawdopodobnie nowa kampania przeciwko Rosji w związku z wyborami do Bundestagu 26 września – dodała.

W poniedziałek, 6 września, niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych podało, że rząd niemiecki dysponuje „wiarygodnymi informacjami, na podstawie których działania w ramach ‘Ghostwriter' można przypisać cybernetycznym aktorom państwa rosyjskiego, a konkretnie rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu GRU”. Podczas wizyty wiceministra spraw zagranicznych Władimira Titowa w Berlinie w ubiegłym tygodniu Berlin wezwał Moskwę do natychmiastowego zaprzestania niedozwolonych cyberataków.

Szczególnie przed wyborami posłów do Bundestagu i regionalnych parlamentów wysyłano e-maile typu phishing. Phishing to próba pozyskania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub stron internetowych w celu posłużenia się cudzą tożsamością. Dane mogą być wykorzystywane później do dezinformacji lub szantażu ludzi osobistymi i intymnymi informacjami.

Atak na posłów CDU/CSU i SPD

Niemieckie urzędy bezpieczeństwa co najmniej trzykrotnie w tym roku informowały Bundestag o atakach cybernetycznych obcych służb wywiadowczych na parlamentarzystów. W ostatnim czasie ataki dotyczą wielu posłów chadeckich partii CDU i CSU oraz socjaldemokratycznej SPD.

W czerwcu Federalny Urząd Ochrony Konstytucji i Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych (BSI) poinformowały, że „nasilają się cyberataki zagranicznych służb specjalnych przeciwko członkom niemieckich partii politycznych”. Ataki te są często skierowane na prywatne i służbowe adresy e-mailowe posłów.

(DPA, AFP/dom)

