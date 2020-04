COVID-19 w Niemczech: wszystkie ręce na pokład

Właściwie Charlotte Dubral powinna właśnie spędzać letni semestr w ramach programu Erasmus w Polsce. Jednak w połowie marca wróciła do Niemiec i zamiast siedzieć w którejś z krakowskich sal wykładowych, rozpoczęła właśnie pracę w klinice uniwersyteckiej w Kolonii. Konkretnie: w centrum ochrony przed infekcjami. Po krótkim procesie rekrutacyjnym trafiła tu wraz z czworgiem innych studentów. Codziennie 200 do 250 osób przechodzi tu testy na obecność koronawirusa.

Studentka medycyny Charlotte Dubral

Studenci w szpitalach

„Mam przyjaciół w Hiszpanii i we Włoszech i oni z własnych doświadczeń opowiadają mi o sytuacji w tych krajów. Trochę się przestraszyłam i pomyślałam: to nie może się tutaj wydarzyć”, mówi 24-latka, studentka 10. semestru medycyny w Bonn. Teraz codziennie dokumentuje symptomy i dane kontaktowe przetestowanych osób. Przeszła odpowiednie szkolenia, by pobierać próbki do testów od losowo wybranych pacjentów bońskiej kliniki.

Moritz Leweke jest studentem 9. semestru medycyny i przygotowuje pracę doktorską z obszaru immunologii eksperymentalnej. Zgłosił się do pracy, odpowiadając na apel swojej uczelni. Został przydzielony do oddziału intensywnej opieki medycznej w klinice w Bonn, gdzie wspiera personel w pielęgnacji pacjentów. U jednego z jego podopiecznych wykryto koronawirusa. Pomimo ryzyka zakażenia 23-latek nie miał wątpliwości, gdy zgłaszał się do pomocy. „Jeśli ktoś się decyduje na studiowanie medycyny, to ryzyko jest częścią zawodu i akurat w takich sytuacjach jest ważne, by nie odwracać się plecami”, mówi.

Leweke i Dubral należą do tysięcy studentów w Niemczech, którzy w minionych tygodniach dobrowolnie zgłosili się do walki z pandemią. Powstała w połowie marca grupa na FB „Studenci medycyny vs. COVID-19” liczy ponad 21.000 członków, jej austriacki odpowiednik 5200. Na stronie medis-vs-covid19 można znaleźć listę placówek, które zgłaszają swoje potrzeb

Student medycyny Moritz Leweke

y.

Rosnące potrzeby

1 kwietnia w niemieckich szpitalach znajdowało się 5500 pacjentów z koronawirusem, w tym 1500 na oddziałach intensywnej opieki.

„Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 14 dni liczba chorych, w tym tych na oddziałach intensywnej opieki i tych z problemami z oddychaniem, znacznie wzrośnie”, mówi Bernd Metzinger, szef działu personalnego stowarzyszenia szpitali (DKG).

Podobnie jak w innych krajach, należy się liczyć z nową falą pacjentów. „Gdy ta fala nadejdzie, wówczas każda pomocna para rąk będzie potrzebna, zwłaszcza tych osób, które mają jakieś przygotowanie, jak studenci medycyny”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szpitali, ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie umożliwiające zaliczenie aktualnej pomocy w szpitalach jako części obowiązkowych praktyk stanowiących element studiów medycznych.

Apele o pomoc

Minister ds. Rodziny Franziska Giffey (SPD) zaapelowała do osób odbywających tzw. wolontariacki rok socjalny, by zgłaszali się do szpitali i do pomocy osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie. Zapowiedziała utworzenie platformy online, która będzie publikować informacje o placówkach zdrowia poszukujących rąk do pracy, gdzie wolontariusz będzie mógł zgłosić swoją gotowość.

W Niemczech ponad 90.000 osób wykonuje obecnie różnego rodzaju prace w ramach opłacanego przez państwo „roku socjalnego”. 25.000 z nich pracuje już w szpitalach, domach opieki i w ratownictwie. Minister ogłosiła wejście w życie rozporządzenia, które umożliwi bezproblemowe i niebiurokratyczne oddelegowanie chętnych do pomocy do pracy w innym miejscu.