COVID-19. Miliony dawek szczepionek na śmietnik

Według agencji pomocowych kraje UE pozbywają się znacznie większej ilości niewykorzystanych dawek szczepionek na covid niż przekazują ich krajom afrykańskim. Organizacje pozarządowe ponownie wzywają do uwolnienia patentu na szczepionki.

Według organizacji People's Vaccine Alliance, do której należy około 100 stowarzyszeń, do końca lutego Unia Europejska pozbędzie się 55 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Jest to o 25 milionów więcej niż 30 milionów przekazanych krajom afrykańskim.

Rządy państw członkowskich UE gromadziły dawki szczepionek aż do upływu terminu ważności. Tylko osiem procent szczepionek eksportowanych z UE jest przeznaczonych na kontynent afrykański. Dane dla Niemiec są jeszcze niższe.

W Afryce brakuje szczepionek, w Europie wyrzuca się je na śmietnik

Fiasko inicjatywy Covax?

W Afryce występuje znaczny niedobór szczepionek. Według Oxfam tylko jedenaście procent tamtejszej ludności otrzymało dwa szczepienia przeciwko koronawirusowi, w sumie 151 milionów ludzi. Tymczasem 204 milionów osób w UE otrzymało już szczepionkę przypominającą. W odniesieniu do Afryki aktywiści ostrzegają, że dotkliwy niedobór szczepionek przedłuża pandemię w nieskończoność i zwiększa ryzyko pojawienia się nowych wariantów wirusa.

W świetle tych danych People's Vaccine Alliance ogłosiło porażkę międzynarodowej inicjatywy szczepień Covax, za pośrednictwem której szczepionki są rozprowadzane do krajów rozwijających się. Zdaniem działaczy zamiast eksportować szczepionki, należy skupić się na produkcji lokalnej i zlikwidować patenty na produkcję preparatów.

"Chociaż UE jest obecnie największym na świecie eksporterem szczepionek i zawsze podkreśla swoje partnerstwo z Afryką, ustalanie cen szczepionek pozostawia się wyłącznie firmom farmaceutycznym, które są nastawione tylko na maksymalizację zysków" - twierdzi sojusz organizacji pozarządowych.

Spór o udostępnienie licencji

Odpowiedni wniosek do Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest rozpatrywany od półtora roku. Wniosek popierają prawie wszystkie kraje wschodzące i rozwijające się, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz USA. Sprzeciw wobec zwolnienia z patentu wyrażają m.in. Niemcy i UE.

– Nowy niemiecki rząd musi zrezygnować z blokady i przestać przedkładać interesy zysku firm farmaceutycznych nad życie ludzi w Afryce – powiedziała Pia Schwertner z Oxfam. – Rozwój szczepionek był finansowany ze środków publicznych, a know-how powinno być udostępnione światu, aby wszyscy wykwalifikowani producenci mogli przystąpić do produkcji tych niezbędnych szczepionek.

(AFP, KNA/du)