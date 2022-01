COVAX dostarczył już ponad miliard szczepionek. „Milowy krok”

GAVI, czyli globalne przymierze na rzecz upowszechniania szczepień wśród najuboższych dzieci, które współkieruje programem COVAX, podało, że miliardowa dawka szczepionki przeciwko COVID-19 znalazła się w przesyłce, która w sobotę 15 stycznia dotarła do Rwandy w Afryce Wschodniej. W opinii GAVI jest to „milowy krok” w zaopatrywaniu ubogich krajów w szczepionki przeciwko koronawirusowi.

W ramach programu COVAX szczepionki rozesłano do tej pory do 144 państw, które nie mają pieniędzy na ich zakup. Budżet tego programu obejmuje ponad 10 mld dolarów pochodzących z darowizn.

„Skończyć z nierównością”

Szef GAVI, amerykański epidemiolog Seth Berkley, zwrócił uwagę, że w rozdzielaniu szczepionek wciąż panuje nierówność. W tej chwili 41 procent ludzi na świecie w daszym ciągu nie otrzymało ani jednej dawki szczepionki.

W Afryce mniej niż dziesięć procent ludzi jest zaszczepionych przeciwko COVID-19

– Podwoimy nasze wysiłki, żeby skończyć z tą nierównością – zapowiedział w Genewie Berkley.

Cel, polegający na zaszczepieniu do końca ubiegłego roku przynajmniej 40 procent ludności we wszystkich krajach na świecie, okazał się niemożliwy do zrealizowania. W wielu państwach afrykańskich do tej pory nie udało się rozdysponować nawet 10 dawek szczepionki na stu mieszkańców. Dla porównania: w Niemczech, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ten wskaźnik wynosi 185 dawek na stu mieszkańców.

„Potrzebna jest solidarność”

Republika Federalna Niemiec ufundowała w roku ubiegłym około 103 mln dawek szczepionki antycovidowej dla ubogich państw świata. Z tej liczby prawie 92 miliony dawek dotarły już do miejsca przeznaczenia, o czym poinformowały w Berlinie Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tym roku Niemcy chcą sfinansować wysyłkę kolejnych 75 mln dawek szczepionki.

Minister rozwoju Svenja Schulze: "Przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia równości w zakresie szczepień na całym świecie".

– W o wiele większym stopniu niż w ubiegłym roku potrzebna jest nasza solidarność – podkreśliła w piątek (14.01.2022) w Bundestagu minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze. Zwróciła przy tym uwagę, że pandemia koronawirusa w ubogich krajach przeobraziła się w prawdziwą „polipandemię”, w wszystkimi jej szkodami nie tylko zdrowotnymi, ale także gospodarczymi i społecznymi.

– Wiele złych zjawisk, które zwalczamy na świecie, wskutek pandemii stały się jeszcze gorsze – powiedziała i dodała, że równocześnie „wiele pozytywnych zjawisk zostało wskutek pandemii wyhamowanych, albo cofnęły się one w rozwoju”. Dlatego, jak podkreśliła, „tak ważne jest, żebyśmy uczynili wszystko co możliwe do zwalczenia tej pandemii w skali światowej”.

