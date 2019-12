Coraz więcej wilków w Niemczech. Jest już 105 watah

Jak wynika z obserwacji dokonanych przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska (BfN) i centrum dokumentacji i doradztwa federacji ws. populacji wilków, w Niemczech doliczono się już 105 watah wilków. Koncentracja tych zwierząt, otoczonych w Niemczech ścisłą ochroną, występuje przede wszystkim na Łużycach w obszarze północno-zachodnim, przez Brandenburgię, Saksonię-Anhalt, Meklemburgię-Pomorze Przednie aż do Dolnej Saksonii. Większość watah żyje w Brandenburgii (41), Saksonii (22) i Dolnej Saksonii (21).

Powrót wilka dzieli Niemców

Wataha składa się zazwyczaj z 3 do 11 osobników: rodziców i potomstwa dwóch ostatnich lat. Po raz pierwszy od czasu, kiedy gatunek ten właściwie wytrzebiono w Niemczech, obecność pojedynczych egzemplarzy stwierdzono w Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynacie, Nadrenii Płn.-Westfalii i Szlezwiku-Holsztynie. Ogółem doliczono się w Niemczech co najmniej 275 do 301 dorosłych osobników.

Jak wynika z monitoringu 2018/19, obok 105 watah było także 25 wilczych par i 13 pojedynczych osobników zadomowionych w jednym miejscu. Oznacza to wyraźny wzrost populacji wilków w RFN: w poprzednim monitoringu 2017/18 w całych Niemczech stwierdzono obecność 77 watah, 40 par i trzech pojedynczych sztuk.

Doroczny monitoring obejmuje okres od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku.

dpa/ma