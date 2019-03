Coraz więcej Niemców podejmuje postanowienia wielkopostne

63 proc. Niemców jest zdania, że rezygnacja przez kilka tygodni z konkretnych używek czy dóbr materialnych ma sens. Osiem lat temu uważało tak 53 proc, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Forsa na zlecenie kasy chorych DAK Gesundheit.

73 procent ankietowanych postanowiło zrezygnować w Wielkim Poście z alkoholu. To jest o 12 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Około 67 proc. zamierza ograniczyć słodycze, a co drugi ankietowany (46 proc.) postanowił w tym czasie nie jeść mięsa. Na liście wielkopostnych postanowień znalazły się także: rezygnacja z oglądania telewizji (39 proc.) oraz z palenia papierosów (38 proc.). Więcej jak co czwarta osoba (29 proc.) chce ograniczyć używanie komórki i komputera, a co piąta (20 proc.) samochodu.

Głodówka

Szczególnie pozytywnie do okresu Wielkiego Postu są nastawieni młodzi Niemcy w wieku 18-29 lat. Dwie trzecie (67 proc.) podaje, że przynajmniej raz przeprowadzało już głodówkę. Przy tym rezygnują oni najczęściej z alkoholu, słodyczy i oglądania telewizji.

Jak wynika dalej z ankiety, kobiety i mężczyźni mają bardzo różne priorytety. Gotowość rezygnacji ze słodyczy deklarowało 70 proc kobiet, a z mięsa 50 proc. W przypadku mężczyzn na pierwszym miejscu postanowień wielkopostnych znalazł się alkohol. Aż 77 proc. zamierza go ograniczyć lub całkowicie z niego zrezygnować.

Najwięcej zwolenników głodówki jest w Bawarii oraz w Badenii-Wirtembergii. Co drugi ankietowany w tych landach przeprowadzał ją już wielokrotnie. We wschodnich Niemczech z głodówki korzysta tylko 39 proc.

Ankietę przeprowadzono w okresie od 11 do 13 lutego na grupie 1000 osób.

