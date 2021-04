Coraz więcej Niemców chce zaostrzenia lockdownu

Prawie połowa Niemców opowiada się za zaostrzeniem środków w walce z pandemią - wynika z sondażu ARD Deutschlandtrend.48 procent ankietowanych jest za - to o 16 pkt proc. więcej niż w połowie marca i o 28 pkt proc. więcej niż na początku marca. Nieco mniej niż jedna czwarta (24 proc.) uważa, że obecnie obowiązujące przepisy są wystarczające, podczas gdy kolejne 24 proc. sądzi, że są one zbyt daleko idące.

Krytyka zarządzania i akcji szczepień

Dwie trzecie respondentów zgadza się z wezwaniem lekarzy intensywnej opieki do radykalnego ograniczenia życia towarzyskiego na dwa do trzech tygodni, podczas gdy 30 procent jest temu przeciwnych. Kraj jest również podzielony co do sposobu włączania tzw. hamulca bezpieczeństwa: połowa (49 procent) chce obowiązkowego wdrożenia regulacji uzgodnionych przez rząd federalny i rządy landów w całych Niemczech, podczas gdy druga połowa (48 procent) uważa, że lepiej analizować sytuację w poszczególnych regionach i odpowiednio do niej reagować.

Zdecydowana większość Niemców jest niezadowolona z zarządzania kryzysowego. Podczas gdy na początku pandemii prawie 80 procent obywateli było z niego zadowolonych, teraz zaledwie 19 procent ma pozytywne nastawienie do działań rządu. 78 procent skarży się, że rząd federalny wielokrotnie obiecywał więcej w czasie pandemii niż był w stanie dostarczyć.68 procent jest zdania, że zbyt mało zrobiono w czasie pandemii dla najsłabszych. 63 procent twierdzi, że straciło orientację w tym, co jest obecnie dozwolone, a co zabronione.

Szczególnie ostro krytykowana jest akcja szczepień: 83 procent badanych wyraziło niezadowolenie. Również organizacja pracy szkół i opieki nad dziećmi w większości (74 procent) była niezadowalająca, podobnie jak wsparcie dla firm i osób pracujących na własny rachunek (65 procent).

Większość Niemców jest niezadowolona z organizacji akcji szczepień

Chadecja traci poparcie

W sondażu badano też jak zawsze, poparcie dla partii politycznych. Gdyby wybory federalne odbyły się w niedzielę, CDU i CSU należałyby do największych przegranych. Poparcie dla CDU/CSU spadło od marca o 6 pkt proc. Oznacza to, że partie chadeckie powróciły do punktu, w którym znajdowały się na początku pandemii, czyli do 27 procent.

Głównym powodem spadku poparcia chadeków jest skandal wokół jej polityków, którzy wzbogacili się na zakupie masek i kłótnie o właściwy kurs w walce z pandemią, których kulminacją były w tym tygodniu bezprecedensowe przeprosiny kanclerz Merkel. Nie bez znaczenia jest również nierozstrzygnięta walka o fotel kanclerza.

Sondaż „Deutschlandtrend" został przeprowadzony przez instytut Infratest dimap wśród 1348 uprawnionych do głosowania w poniedziałek i wtorek. Statystyczny margines błędu wynosił od dwóch do trzech punktów procentowych.

(dpa/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>