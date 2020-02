Coraz więcej Niemców chce operacji plastycznych

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła gotowość mieszkańców Niemiec do operacji plastycznych. Podczas gdy w 2010 r. co szósta osoba w wieku od 16 do 65 lat mogła sobie wyobrazić taką operację, obecnie jest to jedna na pięć osób. To wyniki badania wykonanego na zlecenie jednej z kas chorych (Kaufmännische Krankenkasse KKH).

Jak wynika z badania, kobiety w wieku od 30 do 44 lat są szczególnie otwarte na operacje, których celem jest poprawa wyglądu. Na przestrzeni lat zmieniły się jednak preferencje osób, które popierają operacje plastyczne. W 2010 roku 35 procent badanych deklarowało gotowość do liposukcji, która stała na czele listy życzeń. Dziś najpopularniejsza jest korekta oprawy oczu, którą wybrałoby 32 procent pytanych.

Pozostałe popularne zabiegi to liposukcja (25 procent), lifting twarzy (20 procent), korekcja podwójnego podbródka (17 procent) oraz zastrzyki z botoksu (14 procent). Powiększanie piersi nie ma już takiego wzięcia jak kiedyś. W 2010 roku gotowość do takiego zabiegu wyrażało 22 procent pytanych, a teraz zaledwie 5 procent.

Znacznie spadły obawy o potencjalne komplikacje spowodowane chirurgiczną ingerencją. Teraz tylko połowa pytanych obawia się bólu i blizn. Dziesięć lat temu taki lęk deklarowało dwie trzecie pytanych. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu na grupie 1001 osób w wieku między 16 a 65 lat.

AFP / sier

