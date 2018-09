Coraz więcej migrantów z Turcji. Przepełnione obozy na greckich wyspach

Od początku br. dużo więcej migrantów z Turcji przybywa do UE niż jeszcze przed rokiem. Od stycznia do połowy września 2018 z Turcji przybyło 38 687 osób, czyli 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – donosi gazeta „Welt am Sonntag”, powołując się na wewnętrzny raport Komisji Europejskiej. 12 147 osób przedostało się drogą lądową z Turcji do Grecji, w tym 5300 obywateli tureckich. Z tego względu centra recepcyjne na greckich wyspach znów pękają w szwach. W obozie na Lesbos przebywa trzykrotnie więcej osób, niż można tam pomieścić, na Samos obłożenie jest sześciokrotnie wyższe. Ze względu na brak lekarzy i tłumaczy na wyspie Chios uchodźcom nie można zapewnić pomocy lekarskiej; poza tym brak tam ocieplanych namiotów.

Obóz na Chios nie ma ocieplanych namiotów

Po zawarciu tzw. paktu uchodźczego przez Unię Europejską z Turcją Ankara zobowiązała się do tłumienia przepływu migrantów drogą morską i lądową, za co otrzymuje 6 mld euro od UE przeznaczonych na utrzymanie uchodźców i pomoc dla nich.

rtr/ma







Obejrzyj wideo 04:01 Teraz 04:01 min Udostępnij Za ratowanie uchodźców trafił przed sąd. Został uniewinniony Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2ycN5 Za ratowanie uchodźców trafił przed sąd. Został uniewinniony