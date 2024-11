Coraz więcej kradzieży aut w Niemczech. Nowe triki złodziei

Pomimo GPS i ulepszonej technologii bezpieczeństwa, liczba skradzionych samochodów, ciężarówek, kamperów oraz maszyn rolniczych i budowlanych w Niemczech znacznie wzrosła. Jak podaje Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) liczba skradzionych samochodów wzrosła w 2023 r. o 9 procent - do 15 924 pojazdów. Skala przestępstw powróciła zatem do poziomu sprzed pandemii.

Szczególne nasilenie tego procederu zaobserwowano w dużych miastach, takich jak Berlin i Hamburg , oraz w regionach przygranicznych we wschodnich Niemczech. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba kradzieży ciężarówek w 2023 r. wzrosła w ponadprzeciętnym tempie o ponad 48 procent.

Sprawni profesjonaliści

Gangi złodziei są dobrze zorganizowane i działają na skalę międzynarodową. Dzięki temu są w stanie sprawić, że z dnia na dzień z Niemiec znikają nie tylko luksusowe samochody, ale także duże koparki i maszyny rolnicze ważące kilka ton i warte kilkaset tysięcy euro.

W swoim procederze używają najnowocześniejszej elektroniki, takiej jak tzw. przedłużacze łącza radiowego. Pomagają one ominąć systemy bezpieczeństwa pojazdów. Technologia ta może przechwycić sygnał radiowy kluczyka samochodowego wyposażonego w technologię Keyless Go. Samochód można następnie łatwo otworzyć i uruchomić za pomocą odpowiedniego odbiornika.

W system Keyless-Go wyposażone są m. in. nowe mercedesy Zdjęcie: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

Elektroniczny klucz generalny

Nie zawsze jest to jednak konieczne. Złodzieje korzystają z szybszej metody. Posługują się przy tym urządzeniem podobnym do popularnego Gameboya. Narzędzie to działa jak elektroniczny klucz generalny: wystarczy przytrzymać je przy drzwiach samochodu przez krótki czas, aby urządzenie zestroiło się z samochodem. Potem można otworzyć drzwi i odjechać.

Producenci pojazdów są świadomi tych luk w zabezpieczeniach, ale nie znaleziono jeszcze środka zaradczego. Urządzenia do elektronicznego otwierania drzwi można łatwo zamówić na różnych rosyjskich stronach internetowych za pięciocyfrowe kwoty w dolarach.

Boom na maszyny budowlane

Kolejnym cennym łupem złodziei są maszyny budowlane, takie jak koparki, dźwigi i ładowarki kołowe. Ich wysoka wartość i globalny popyt na części zamienne sprawiają, że są one szczególnie atrakcyjne dla przestępców. Producenci ułatwiają im zadanie, ponieważ instalują tylko kilka wariantów zamków. Najpopularniejsze klucze do maszyn budowlanych można zamówić np na chińskiej platformie Temu.

„Skradzione maszyny są często transportowane do krajów Europy Wschodniej lub rozbierane na części i sprzedawane na całym świecie” - czytamy w raporcie BKA. Urząd nie publikuje dokładnych danych dotyczących kradzieży maszyn budowlanych, ale raporty branżowe mówią o zauważalnym wzroście takich przypadków.

Największym wzięciem złodziei cieszą się SUV-y Zdjęcie: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

Zabezpieczenia techniczne i zapobieganie

Aby zapobiec kradzieży, eksperci zalecają stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak systemy śledzenia GPS, mechaniczne immobilizery i systemy alarmowe. Utrudniają one pracę złodziejom.

Jednak, jak podkreślają eksperci, pomimo nowoczesnej technologii stuprocentowa ochrona nie jest możliwa. Dlatego ostatecznym środkiem ochronnym pozostaje dobre ubezpieczenie. Wzrost liczby kradzieży powoduje jednak wzrost cen składek.

Międzynarodowa współpraca policyjna

Walka z międzynarodowymi gangami złodziei samochodów wymaga ścisłej współpracy międzynarodowej. Kontrole na zewnętrznych granicach strefy Schengen i wspólne akcje policyjne owocują pierwszymi sukcesami, ale problem pozostaje. „Profesjonalizacja grup przestępczych sprawia, że dochodzenia stają się skomplikowane” - zaznacza wyjaśnia BKA w swoim raporcie.

(DPA, ARD/du)