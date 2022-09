Coraz więcej gazu w niemieckich magazynach

Obecnie niemieckie magazyny gazu są wypełnione w ponad 90 proc. I to mimo wstrzymania dostaw surowaca z Rosji pod koniec sierpnia br. Według danych europejskich operatorów magazynowych w niedzielę 18 września stan rezerw w niemieckich magazynach osiągnął 90,07 proc. Oznacza to, że Niemcy wyprzedzają obecnie wcześniej zaplanowany harmonogram magazynowania błękitnego paliwa.

Niemieckie ministerstwo gospodarki w ramach przygotowywania się do sezonu zimowego wydało rozporządzenie, które wskazuje, że magazyny gazu powinny być zapełnione w 85 proc. do 1 października i w 95 proc. do 1 listopada br. Zmagazynowanie takiej ilości paliwa pozwoli na pokrycie z tych zasobów ogólnokrajowego zapotrzebowania odpowiadającemu zużyciu, które zanotowano w okresie styczeń – luty 2022 r.

Magazyny gazu umożliwiają wyrównywanie wahania zużycia gazu i tym samym tworzą system buforowy dla krajowych rynków gazu. Standardową procedurą jest ich wypełnianie jesienią, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Zmagazynowane paliwo kompensuje duże zużycie utrzymujące się aż do wiosny. W mroźne zimowe dni nawet 60 proc. zużycia gazu w Niemczech pokrywane jest właśnie z zasobów magazynowych.

Przygotowania do zimy bez rosyjskiego gazu

Niemiecki rząd podejmuje szereg działań, aby maksymalnie zapełnić magazyny gazu. Ma to na celu lepsze przygotowanie się na przewidywany całkowity brak dostaw rosyjskiego gazu w sezonie grzewczym. Rosyjski koncern Gazprom wstrzymał przesył gazu w kierunku Niemiec gazociągiem Nord Stream, najpierw tłumacząc się problemami technicznymi, aby w kolejnych komunikatach zasugerować, że wznowienie dostaw uzależnione będzie od zniesienia sankcji, jakie Unia Europejska nałożyła na Rosję, w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę.

Obecnie gaz ziemny trafia do Niemiec rurociągami z Norwegii, Holandii i Belgii. Pod koniec roku na niemieckim wybrzeżu Morza Północnego mają zostać uruchomione dwa pierwsze terminale, które posłużą do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Do trudnego okresu jesienno-zimowego przygotowuje się cały kontynent. Według wstępnych danych magazyny gazu w Unii Europejskiej były w niedzielę zapełnione średnio na poziomie 85,99 proc. W UE już od wiosny obowiązuje rozporządzenie wskazujące, że do 1 listopada br. magazyny muszą być zapełnione w 80 procentach. Cel ten został udało się osiągnąć już pod koniec sierpnia br.

(DPA/graj)