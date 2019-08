Coraz mniej "Made in Germany" za granicą. Eksport spada

Eskalacja konfliktu handlowego między USA i Chinami, ochłodzenie koniunktury światowej oraz ryzyko bezumownego brexitu dają o sobie znać w gospodarce. W czerwcu wyeksportowano z Niemiec towary o wartości 106,1 mld euro, poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek o 8 proc. w porównaniu do czerwca 2018. Tak dużego załamania nie odnotowano od trzech lat. W porównaniu do maja, eksport spadł o 0,1 proc.

Szczególnie mocno spadł eksport do krajów spoza UE – w ciągu roku o 10,7 proc., czyli na 42,6 mld euro. Dostawy towarów z Niemiec do krajów unijnych spadły o 6,2 proc.

Szef działu handlu zagranicznego DIHK Volker Treier

DIHK obawia się eksportu na minusie

Także import – według danych Federalnego Urzędu Statystycznego – znacząco spadł. W czerwcu sprowadzono towary o wartości 89,3 miliarda euro. To w porównaniu do czerwca 2018 daje 4,4 proc. na minusie. Także i tu dotyczy to szczególnie krajów spoza Unii. W tym sektorze spadek wynosi 8,9 proc. Import z państw wspólnoty spadł w porównaniu do roku ubiegłego o 1,1 proc.

Uwzględniając te nowe liczby, Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) nie spodziewa się wzrostu eksportu niemieckich towarów także w całym 2019: „W wymiarze całego roku rozwiały się nadzieje na przynajmniej mały wzrost eksportu”, uważa szef działu handlu zagranicznego DIHK Volker Treier.

Dotychczas Izba oczekiwała wzrostu eksportu o 1,2 proc. „Jeśli rok zakończymy na zero, więc najgorszym wynikiem od czasu kryzysu finansowego, będzie można mówić o sukcesie, w sytuacji konfliktów i kryzysów w gospodarce światowej”.

Branża budowlana kwitnie

Koniunktura w budownictwie krajowym tymczasem trwa. W maju tego roku duże przedsiębiorstwa w tym sektorze wykazały obroty o 9,8 proc. większe niż rok wcześniej, poinformował Federalny Urząd Statystyczny. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrost obrotów wyniósł nawet 11,5 proc.

W budownictwie zanotowano też wzrost zatrudnienia. W maju 2018 wzrosło w porównaniu do tego samego czasu sprzed roku o 2,2 proc.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>