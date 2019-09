Coraz lepiej wykształcone elity polityczne. Jest problem

94 proc. członków rządu Niemiec posiada wyższe wykształcenie i pracuje w nim coraz więcej kobiet. Jednak zdaniem jednego z badaczy rosnąca liczba takich polityków może stać się dla Niemiec problematyczna w skutkach. Bowiem zbyt silnie różnią się oni od przeciętnych obywateli, spośród których tylko 18 proc. pokończyło wyższe uczelnie. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej dla dokumentacji telewizyjnej przez rozgłośnie MDR i WDR "do 2009 r. większość ministrów w Niemczech miała w najlepszym wypadku maturę lub wyuczony zawód".

Nowe elity

Dane te wskazują, że polityczne elity w Niemczech wyraźnie się zmieniły. Są one nie tylko lepiej wykształcone, lecz przybywa w nich także kobiet. Jeszcze 30 lat temu stanowiły one tylko 16 proc. członków rządu, a dzisiaj już połowę. Badacz elit z Technicznego Uniwersytetu (TU) w Darmstadzie Michael Hartmann w tym właśnie dopatruje się powodów wzrostu liczby wykształconych polityków. Jego zdaniem "córki wykształconej klasy średniej wypierają od 1990 r. dzieci płci męskiej z rodzin robotniczych".

Brak uwrażliwienia i krytycyzmu

Na fakt, że wykształcenie polityków wyraźnie różni się od reszty społeczeństwa wskazała już ankieta dziennika "Die Welt" z lipca br. Wynikało z niej, że 81,9 proc. posłów do Bundestagu posiada wyższe wykształcenie. Jednak w opinii Michaela Hartmanna tak mocna różnica w wykształceniu między obywatelami i elitami politycznymi stwarza pewien problem. "Ci członkowie elit, którzy wyrastali w zamożności czy dobrobycie są zbyt mało wrażliwi i krytyczni wobec socjalnych różnic, w porównaniu z osobami pochodzącymi z klasy średniej czy robotniczej - uważa badacz. Prowadzi to do tego, że elity w większości nie doceniają znaczenia takich różnic socjalnych i przez kolejne działania tylko je pogłębiają zamiast je redukować.

Jak poinformowały stacje telewizyjne MDR i WDR, dla potrzeb badań analizowano życiorysy i etapy kariery posłów Bundestagu oraz członków rządu od 1990 r., przewodniczących zarządów 100 przedsiębiorstw, szefów związków zawodowych oraz związków pracodawców, jak i rektorów uniwersytetów w Niemczech.

