Co siódma kobieta w RFN jest żywicielem rodziny

W Niemczech coraz więcej kobiet niż jeszcze przed kilku laty we wspólnym stadle zarabia co najmniej tyle samo co jej partner. W przypadku jednej czwartej par dochody kobiety w roku 2017 wynosiły tyle samo co dochody mężczyzny. Wynika to z danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny.

W 14 proc. związków zarobki kobiety są wyższe niż zarobki mężczyzny. Dane te pochodzą z reprezentatywnych ankiet Urzędu Statystycznego i odnoszą się do par heteroseksualnych.

Ciągła zwyżka

Pomimo że kobiety w wielu zawodach w dalszym ciągu zarabiają mniej niż mężczyźni, w porównaniu z liczbami z wcześniejszych lat zauważalny jest wyraźny trend. W roku 2003 np. w przypadku tylko 21 proc. dochody kobiety były co najmniej tak wysokie jak mężczyzny, w 11 proc. przypadków była ona główną żywicielką rodziny. Także przed 15 laty kobiety w związkach nieformalnych częstokroć miały taki sam wkład do wspólnego budżetu. W związkach małżeńskich tendencja ta była szczególnie wyraźna w przypadku młodszych par i domostw we Wschodnich Niemczech.

Kobiety zarabiają 1/5 mniej.

W marcu ubiegłego roku Federalny Urząd Statystyczny podał, że mężczyźni w roku 2017 przeciętnie pracowali za stawkę godzinową brutto 21 euro. Kobiety zarabiały natomiast na godzinę przeciętnie 16,59 euro – tzn. o 21 proc. mniej.

Różnica w zarobkach pozostała niezmienna także w roku 2018. Statystycy wyjaśniają, że dzieje się tak przede wszystkim z przyczyn strukturalnych: zawody obierane głównie przez kobiety są gorzej płatne. Poza tym kobiety pracują częściej na niepełnych etatach i stosunkowo rzadko na stanowiskach kierowniczych. Do tego dochodzą także przerwy w pracy zawodowej po urodzeniu dziecka.

W zestawieniu unijnym różnice w zarobkach mężczyzn i kobiet wynoszą 16,2 proc. (dane Komisji Europejskiej z października 2018).

Kobiety, które obejmują wysokie stanowiska kierownicze otrzymują zazwyczaj wyższe wynagrodzenieniż ich koledzy. W zarządach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, jak wynika z analizy firmy doradczej EY, ich zarobki w roku 2017 wynosiły 2,1 mln euro, przewyższając zarobki mężczyzn o 17 proc.

