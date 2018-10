Co Niemcy lubią w łóżku? Zaskakujące odpowiedzi

Czuje Pan pociąg do mężczyzn, kobiet czy nie ma Pan żadnych preferencji? Niezależnie od Pana seksualnej orientacji: z kim uprawiał Pan w przeszłości seks i w jakiej formie?

Takie pytania przez dwa lata lekarze zadawali ponad 12 tys. mężczyzn w RFN. Wszyscy uczestnicy badania mieli dokładnie 45 lat i mieszkali w Heidelbergu, Düsseldorfie, Hanowerze lub Monachium. Właściwie lekarze zadawali te pytania w związku z profilaktycznymi badaniami prostaty, lecz posłużyły one do badania naukowego. Odpowiedzi przeanalizowali obecnie naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium i złożyły się one na obraz życia seksualnego niemieckich 45-latków.

Jest to jak dotąd największe badanie zachowań seksualnych mężczyzn hetero-, bi- i homoseksualnych w Niemczech. Wyniki analizy opublikowano w naukowym czasopiśmie „Sexual Medicine”, a pisze o nich portal „Spiegel-online”.

Ukazują one m.in., jak duża jest rozbieżność między deklarowaną, a faktycznie praktykowaną seksualnością.

Rozbieżność między orientacją a realnym życiem może prowadzić do zaburzeń psychicznych

Inicjacja w wieku 18 lat

Niezależnie od seksualnej orientacji przepytywani mężczyźni przyznali, że pierwsze doświadczenia seksualne mieli przeciętnie w wieku 18 lat, zazwyczaj z kobietami. Dopiero zazwyczaj dwa lata później niektórzy mieli pierwsze kontakty seksualne z mężczyznami.

– Jest to z pewnością pewna faza poszukiwań, w której wypróbowuje się różne rzeczy – wyjaśnia kierująca badaniami Kathleen Herkommer, ordynator kliniki urologicznej w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium.

W wieku 45 lat mężczyźni mieli już wyraźnie określoną tożsamość seksualną: 95 proc. deklarowało, że czuję pociąg wyłącznie do kobiet. Niecały 1 proc. określało się jako biseksualiści, 4 proc. pytanych było homoseksualistami.

Cztery procent mężdzyzn w RFN przyznaje się do orientacji homoseksualnej

Różnica między poczuciem a praktyką

Faktycznie praktykowana seksualność różniła się w wielu przypadkach od seksualnej orientacji mężczyzn. Prawie połowa mężczyzn orientacji homoseksualnej miała już doświadczenia z kobietami. Z kolei tylko 1,6 proc. heteroseksualnych mężczyzn przyznawało, że miało seksualne doświadczenia z innym mężczyzną. Prawie 10 proc. mężczyzn homoseksualnych przyznało wręcz, że w ostatnich trzech miesiącach miało stosunek z kobietą. Większość z nich (75 proc.) pomimo orientacji homoseksualnej nie miała seksualnych doświadczeń z innym mężczyzną. Tak zwani ‘kryptohomoseksualiści' (hidden homosexuals), w zestawieniu z pozostałą grupą ankietowanych, byli średnio częściej żonaci, wielu z nich miało dzieci i wielu z nich już 10 lat lub dłużej żyło w związku z partnerką.

Niemiecka terapeutka: monogamia to wymysł

Wyniki te ukazują, że znaczna część homoseksualnych mężczyzn co prawda zna swoją seksualną tożsamość, ale nigdy przypuszczalnie nie będzie w zgodzie z nią żyła – piszą naukowcy we wnioskach z badań. Osoby te prowadzą heteroseksualne życie, po części z żoną i dziećmi. Wiele wskazuje na to, że taka dyskrepancja może prowadzić do problemów psychicznych – podkreśla dr Herkommer.

Aktywni w łóżku

Niezależnie od swojej seksualnej orientacji prawie wszyscy badani mężczyźni przyznawali, że mają aktywne życie seksualne. Przede wszystkim mężczyźni homoseksualni i biseksualni bardzo często zaspokajali się sami. Ponad 90 proc. z nich w ostatnich trzech miesiącach się onanizowała; wśród mężczyzn heteroseksualnych przyznawało się do tego 78 proc.

Ponad 80 proc. w ostatnich trzech miesiącach miało partnerski seks; jego forma różniła się przy tym w zależności od seksualnej orientacji. Prawie wszyscy aktywni mężczyźni heteroseksualni mieli seks waginalny (98 proc.) i oralny (58 proc.). Wśród mężczyzn homoseksualnych seks oralny był na miejscu pierwszym (91 proc.). Seks analny praktykują oni znacznie rzadziej (64 proc.). Mężczyźni biseksualni znajdowali się pomiędzy tymi wynikami: cztery piąte z nich miało seks waginalny, trzy czwarte oralny, a 39 proc. analny.