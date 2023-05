Co nas czeka do 2027 roku? Rekord temperatur

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w pięcioletnim okresie od 2023 do 2027 roku temperatury na świecie prawdopodobnie wzrosną do rekordowych poziomów. Przyczynami są szkodliwe dla klimatu gazy cieplarniane i naturalnie występujące zjawisko pogodowe El Niño.

Sekretarz generalny tej ONZ-owskiej organizacji z siedzibą w Genewie Petteri Taalas powiedział, że jego organizacja bije na alarm, ponieważ ludzkość będzie coraz częściej przekraczać uzgodniony na szczeblu międzynarodowym limit ocieplenia, który wynosi 1,5 stopnia Celsjusza.

Rekordowe temperatury

Zgodnie z nowym raportem WMO istnieje 98-procentowe prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden rok do 2027 będzie najcieplejszy od początku prowadzenia pomiarów. Ponadto organizacja na 66-proc. ocenia prawdopodobieństwo, że średnia roczna temperatura w pobliżu powierzchni Ziemi będzie przez co najmniej jeden rok w latach 2023-2027 wyższa o ponad 1,5 stopnia Celsjusza od poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Petteri Taalas ostrzegł, że w nadchodzących miesiącach spodziewane jest cieplejsze El Niño, które w połączeniu ze zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka, spowoduje wzrost globalnych temperatur do nieznanego dotąd poziomu. Będzie to miało daleko idący wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarkę wodną i środowisko – dodał sekretarz generalny WMO.

Susza w niektórych regionach

El Niño (po hiszpańsku „chłopiec”, „dzieciątko”) to zjawisko pogodowe i oceaniczne charakteryzujące się ociepleniem wód powierzchniowych na Oceanie Spokojnym. Zjawisko to występuje co dwa do siedmiu lat i może powodować dalszy wzrost globalnych temperatur. Zwykle prowadzi do poważnych susz w Australii, Indonezji i części Azji Południowej, podczas gdy w niektórych regionach Afryki i Ameryki Południowej, południowej części Stanów Zjednoczonych i w Azji Środkowej powoduje większe opady. Ostatnio zjawisko to miało miejsce w latach 2018 i 2019.

Susza w Indiach (2015) Zdjęcie: Amit Dave/REUTERS

Jego przeciwieństwem jest zjawisko La Niña na tropikalnym Pacyfiku, charakteryzujące się nadzwyczajnie niskimi temperaturami wody. Ostatnio La Niña trwała trzy lata – co według WMO jest niezwykle długim okresem.

Paryskie porozumienie klimatyczne z 2015 r. określa długoterminowe cele w zakresie redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych. Głosi ono, że wzrost temperatury powinien zostać ograniczony do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z erą przedindustrialną.

Kraje członkowskie WMO spotkają się od 22 maja do 2 czerwca w Genewie na swoim światowym kongresie.

(AFP, DPA, EPD/dom)

