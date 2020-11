Co Morawiecki powiedział Merkel

Premier Polski rozmawiał z kanclerz Niemiec w piątek (27.11.20) przed południem. Rozmowa dotyczyła m.in. negocjacji odnoszących się do wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, a w tym rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania budżetu z praworządnością. Oprócz Polski, sprzeciwiają się mu Węgry; w czwartek 26.11.20 Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Spotkanie premierów Polski i Węgier w Budapeszcie po zawetowaniu unijnego budżetu

"Dobra atmosfera poszanowania odmienności stanowisk"

Po zakończeniu rozmowy z Angelą Merkel, premier Polski napisał na Facebooku: „Na wstępie rozmowy podkreśliłem raz jeszcze, że będziemy bronić suwerennego prawa państw europejskich do realizowania zmian i reform oraz litery i ducha traktatów, które stanowią prawo pierwotne i nadrzędne wobec jakichkolwiek innych aktów prawnych i wtórnych mechanizmów, jakie zawierają aktualne propozycje instytucji europejskich. To stwierdzenie stanowi fundament naszego stanowiska i punkt wyjścia do dalszych rozmów”. Premier Polski zapewnił, że „spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze poszanowania odmienności naszych stanowisk”.

Weto Polski i Węgier

W ubiegłym tygodniu Polska oraz Węgry zawetowały unijny budżet jako wyraz protestu wobec planowanego nowego mechanizmu powiązania budżetu z praworządnością. Obecnie grozi opóźnienie, jeśli chodzi o realizację wartego w sumie 1,8 bilionów euro pakietu, który obejmuje również wsparcie związane z epidemią koronawirusa warte aż do 750 miliardów euro. Rządy Polski i Węgier argumentują, że nowy mechanizm ograniczy ich suwerenność.

„Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że regulacje unijne muszą być zgodne z traktatami i decyzjami podjętymi na forum Rady Europejskiej oraz gwarantować pewność prawną”, napisał szef polskiego rządu. Aktualny projekt rozporządzenia, jego zdaniem, nie gwarantuje tej pewności, a zawarte w nim kryteria są ogólne i podatne na bardzo szeroką interpretację.

Morawiecki: Potwierdziłem naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu

Dalej Mateusz Morawiecki zaznaczył, że oświadczył Angeli Merkel, iż „Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na możliwie szybkie znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw członkowskich oraz poszanowanie procedur traktatowych”.

Swój wpis na Facebooku Mateusz Morawiecki zakończył słowami: „Potwierdziłem również naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu, jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, które jest dobre dla całej UE, a nie tylko dla niektórych jej członków”.

(DPA)/ gwo