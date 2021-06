Co drugi Polak boi się szczepienia na COVID-19

W czwartek (17.06.21) Komisja Europejska opublikowała wyniki badania unijnej opinii publicznej na temat podejścia obywateli UE do szczepień przeciwko COVID-19. Raport ujawnił, że zdecydowana większość Europejczyków uważa szczepienia za konieczne do uporania się z pandemią, jednak poziom entuzjazmu jest różny w zależności od kraju członkowskiego. Średnio siedmiu na dziesięciu respondentów w UE deklaruje, że zostało już zaszczepionych lub zaszczepi się najszybciej jak to tylko możliwe, dodatkowe 10 proc. twierdzi, że zrobi to do końca tego roku. W Niemczech 77 proc. badanych przyznało, że podeszło już do szczepienia lub spodziewa się go lada dzień, to samo mówi 58 proc. Polaków. Jednocześnie 9 proc. Europejczyków przyznaje, że nie chce się szczepić przeciwko COVID-19.

Czego boją się Europejczycy?

„Nigdy” nie zamierza się zaszczepić 14 proc. Polaków i 8 proc. Niemców. Jednocześnie aż 95 proc. Polaków przyznaje, że byli szczepieni w dzieciństwie; dla porównania to samo mówi tylko 85 proc. Irlandczyków i 86 proc. Bułgarów. Do tego w Polsce 56 proc. pytanych przyznało, że szczepiło się też jako osoby dorosłe np. przeciwko tężcowi czy żółtej febrze, zaś siedem na dziesięć osób uważa, że szczepionki są skuteczne i to dzięki nim udało się wyeliminować ze społeczeństwa poważne choroby.

Co w takim razie powstrzymuje Europejczyków przed nowymi szczepionkami? 57 proc. obywateli UE wskazuje jako poważny problem obawy o skutki uboczne szczepień; w Niemczech objawów niepożądanych boi się aż sześciu na dziesięciu pytanych, w Polsce – nieco ponad połowa. Tyle samo osób przyznaje, że boi się długoterminowych efektów ubocznych szczepień i uważa, że naukowcy nie mają wystarczającej wiedzy na temat przyszłej szkodliwości nowych szczepionek.

62 proc. Polaków uważa też, że nowe szczepionki nie zostały wystarczająco przetestowane przed dopuszczeniem ich do użytku, a trzech na dziesięciu wątpi w ich skuteczność. Zdaniem 33 proc. pandemia została wyolbrzymiona, a co czwarty Polak uważa, że istnieje małe zagrożenie, że to właśnie on zostanie zakażony. Jednocześnie aż 70 proc. badanych z Polski przyznało, że zna osobę, która miała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, a 79 proc. osobę, która zakażenie przechorowała. Z osobą zakażoną lub chorą kontakt miało też ponad 50 proc. Niemców.

Powrót do spotkań

Tymczasem wśród najważniejszych argumentów przemawiających za tym, żeby się zaszczepić przeciwko COVID-19, obywatele krajów Unii wymieniają: pomoc w zakończeniu pandemii (68 proc.), chęć ochrony osób najbliższych przed zakażeniem (67 proc.), możliwość ponownych spotkań z rodziną i przyjaciółmi (65 proc.) oraz możliwość ochrony ich samych przed zakażeniem (60 proc.).

Na dalszym miejscu wymieniane są możliwość powrotu o pracy, podróżowania oraz możliwość korzystania z atrakcji takich jak kina, restauracje czy obiekty sportowe. Średnio 75 proc. Europejczyków uważa zresztą, że szczepienia są jedynym sposobem na to, żeby uporać się z pandemią. Największą wiarę w ich skuteczność mają Szwedzi (83 proc.), najsłabszą Łotysze (54 proc.). Dla porównania ratunek w szczepionkach widzi 77 proc. Niemców i „tylko” 66 proc. Polaków.

Obowiązek obywatelski

Europejczycy przyznają, że do zaszczepienia się może ich zachęcić to, że coraz więcej osób wokół jest zaszczepionych i nie wykazuje efektów ubocznych, wiele osób deklaruje też, że zamierza się kierować zaleceniami lekarza. Tylko niecała połowa pytanych chce, żeby szczepienia były obowiązkowe – najbardziej taki wymóg popieraliby Portugalczycy i Szwedzi, „za” byłoby jedynie 36 proc. Polaków.

Mimo braku poparcia dla odgórnego wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, 63 proc. Europejczyków przyznaje, że uważa je za „obowiązek obywatelski”. W tym sensie, że każdy odpowiedzialny obywatel powinien zdecydować się na szczepienie. Myślą tak zwłaszcza mieszkańcy państw najbardziej dotkniętych przez pandemię, jak Hiszpania i Włochy, gdzie postulat poparło niemal 80 proc. badanych.

Większość mieszkańców UE przyznaje, że jeśli chodzi o informacje dotyczące szczepień, to najbardziej ufa tym przekazywanym przez pracowników ochrony zdrowia. Doniesienia ze strony instytucji unijnych czy władz krajowych cieszą się zaufaniem jedynie 20 proc. badanych. Ankietowani ocenili również skuteczność dotychczasowych działań w walce z pandemią i tu zdania były podzielone. 47 proc. obywateli jest zadowolonych z działań podjętych przez UE, 45 proc. podchodzi do nich krytycznie. Podobnie 46 proc. jest usatysfakcjonowanych reakcją swoich rządów, ale już 49 proc. jest na „nie”. Wciąż jednak siedmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że UE odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do szczepień.