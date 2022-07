Ciemna rezydencja: Prezydent Niemiec daje przykład

Prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier chce dać dobry przykład w obliczu możliwego kryzysu w dostawach energii. Zdecydował o ograniczeniu zużycia prądu w swojej rezydencji w Pałacu Bellevue w Berlinie. Nie jest on już oświetlany nocą, z wyjątkiem specjalnych okazji takich jak wizyty państwowe – poinformowała rzeczniczka prezydenta niemiecką agencję DPA. Oświetlenie fasady zostało wyłączone już w maju, a oświetlenie otoczenia budynku ograniczono do minimum, niezbędnego ze względów bezpieczeństwa.

Energia z ziemi i tanie bilety

Biuro Prezydenta Federalnego podaje, że korzysta z certyfikowanej „zielonej energii elektrycznej" z elektrowni wodnych. Część prądu pochodzi z systemów fotowoltaicznych na dachu budynku Kancelarii Prezydenta. Ma być go jeszcze więcej po planowanym remoncie i modernizacji budynków. Energia do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń może pochodzić w przyszłości z pompy geotermalnej. W tym celu planowane są próbne odwierty. Teraz siedziba prezydenta i jego urzędników jest ogrzewana za pomocą sieci miejskiej. W budynkach nie ma klimatyzacji.

Także w dziedzinie mobilności głowa państwa i jego biuro dążą do rozwiązań neutralnych dla klimatu. Pracownicy biur w Berlinie i Bonn korzystają z biletów komunikacji dotowanych przez pracodawcę. Urząd ma do dyspozycji cztery rowery, wkrótce ma ich być więcej. Osiem prezydenckich limuzyn to pojazdy o napędzie hybrydowym – poinformowała rzeczniczka prezydenta Steinmeiera.

