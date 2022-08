Cichanouska: Większość Białorusinów jest przeciwko wojnie

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spodziewa się silnego oporu wobec ewentualnego udziału jej kraju w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. „Nasz ruch partyzancki będzie to sabotował. Rozkazy będą ignorowane. Albo białoruscy żołnierze od razu się poddadzą” – powiedziała niemieckiej agencji prasowej DPA.

Już dwa lata temu, po wyborach prezydenckich na Białorusi, które uznano za sfałszowane, Rosja – wspierając Aleksandra Łukaszenkę – upatrywała w byłej republice radzieckiej „przyczółek” w przypadku ataku na Ukrainę.

W wyborach 9 sierpnia 2020 roku Aleksander Łukaszenka ogłosił się ponownym zwycięzcą, co wywołało bezprecedensowe protesty na Białorusi. Wielu uważa, że wybory wygrała wówczas Cichanouska. Jednak z powodu masowych represji ze strony państwa, obecnie prawie nie ma większych demonstracji na Białorusi.

„Kolaborant” Kremla

„Łukaszenka to kolaborant. Wciągnął Białoruś w tę wojnę i w zamian za to, że Rosja utrzymuje go u władzy, robi teraz wszystko, czego się od niego wymaga” – powiedziała Cichanouska przed drugą rocznicą kontrowersyjnych wyborów prezydenckich.

Dzisiaj jest jasne, że Kreml już wtedy miał plany wojenne i dlatego pozostawił Łukaszenkę u władzy. Oddał on do dyspozycji terytorium Białorusi, aby rosyjskie wojska mogły stamtąd zaatakować Ukrainę – skrytykowała Cichanouska, która przebywa na emigracji w Wilnie. „Ale na początku wojny dochodziło też do aktów sabotażu wymierzonych w ważne szlaki zaopatrzeniowe. Partyzanci spowalniali transport wojskowy; a ukraińskim siłom wojskowym przekazywano informacje o bazach, z których odpalane były rosyjskie rakiety” – przyznała polityk opozycji. W Ukrainie powstał także batalion białoruskich bojowników przeciwko rosyjskiej inwazji.

Większość Białorusinów przeciwko wojnie

Pomimo oczekiwań ze strony Kremla Łukaszence nie udało się jeszcze skierować Białorusi na kurs wojenny – stwierdziła Cichanouska. „86 procent mieszkańców Białorusi jest przeciwko wojnie. W naszym kraju nie ma antyukraińskich nastrojów” – dodała.

Są jednak masowe represje. „Ci, którzy otwarcie wypowiadają się przeciwko wojnie, są traktowani jak przeciwnicy reżimu” – powiedziała Cichanouska. Sytuacja więźniów politycznych, w tym jej męża Siarhieja Cichanouskiego, jest druzgocąca.

(DPA/dom)