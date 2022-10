Cichanouska: Białorusini znów wyjdą na ulice, gdy Łukaszenka osłabnie

Białorusini są gotowi walczyć o swój kraj. I udowadniają to od dwóch lat. Tak, może teraz nie widać pięknych wieców na ulicach, ale to nie dlatego, że Białorusini się poddali. To dlatego, że żyjemy jak w gułagu, w atmosferze tyranii, terroru i represji. Każda osoba może zostać zatrzymana za dowolny komentarz na Instagramie, komentarz antywojenny czy antyreżimowy, a naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo ludzi, o to, żeby aktywni ludzie byli przygotowani na nowe możliwości. Więc, po prostu uwierzcie mi, jeśli poczujemy słabość Łukaszenki, a Łukaszenka będzie słaby, gdy Putin będzie słaby, to uwierzcie mi, setki tysięcy Białorusinów wyjdą na ulice.