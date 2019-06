Cicero: Czy Donald Tusk – „gdański jeździec na siwku” powróci do Polski i odsunie od władzy Jarosława Kaczyńskiego?

Publicysta niemieckiego magazynu politycznego „Cicero” Paul Flueckiger nawiązuje do okładki jednego z polskich tygodników z końca ubiegłego roku, przedstawiającej spoglądającego „po ojcowsku, ale zdecydowanie” Tuska na białym koniu, mającego powrócić do Polski, by w 2020 roku wygrać wybory i zostać prezydentem. „Od tamtego czasu polska opozycja czeka na powrót Tuska” – pisze autor.

Zdaniem publicysty ta „przesadna nadzieja” sparaliżowała na wiele miesięcy opozycję, która – zamiast się zmobilizować i wystąpić zgodnie przeciwko rządowemu obozowi Kaczyńskiego – czekała na sygnał „zbawiciela z Brukseli”.

Tusk – cudowna broń i przekleństwo

Nie po raz pierwszy Tusk stał się ‘cudowną bronią' (wunderwaffe) przeciwko Kaczyńskiemu, ale i przekleństwem polskiej polityki wewnętrznej” – ocenia Flueckiger.

Autor przypomina, że w 2014 roku Tusk przeniósł się do Brukseli, co wielu rodaków ma mu za złe, uważając, że „opuścił tonący statek proeuropejskiego centrum”. Flueckiger wspomina też o zarzutach ze strony Kaczyńskiego, wytykającego pochodzącemu z Gdańska politykowi rzekomą proniemieckość.

Obecnie Kaczyński posługuje się „całkowicie mu podległym” aparatem wymiaru sprawiedliwości do walki z Tuskiem. Szef Rady Europejskiej wzywany jest raz po raz na przesłuchania. „Chodzi o rzekomą zdradę stanu w związku z Rosją i skandal bankowy, w którym dziesiątki tysięcy osób straciły swoje oszczędności (Amber Gold – DW)” – czytamy w „Cicero”.

Czy Tusk dokona rzeczy niemożliwej?

Tusk jest obecnie jedynym polskim politykiem o formacie europejskim – ocenia autor. W Brukseli nauczył się nie tylko angielskiego, ale także zdolności do zawierania kompromisów. Polacy uważają, że jest w stanie dokonać „rzeczy niemożliwej” – przezwyciężenia pojedynku między „autorytarnym prawicowo-narodowym PiS Kaczyńskiego i liberalną proeuropejską PO" – pisze Flueckiger przyznając, że sam Tusk ma duży udział w tym podziale na dwa obozy.

Coraz więcej Polaków ma dosyć tej polaryzacji, którą następca Tuska na stanowisku szefa PO - Grzegorz Schetyna, konsekwentnie kontynuuje.

„Oba obozy zradykalizowały się, pozostawiając na uboczu polityczny środek. Dlatego Tusk prezentuje się podczas wystąpień w Polsce w sposób pojednawczy, chociaż broni zdecydowanie liberalnych wartości” – zauważa publicysta.

„Tusk ma związane ręce, dopóki pozostaje szefem Rady Europejskiej – mówią optymiści. Jego kadencja dobiega końca dopiero 30 listopada. Wielu uważa, że zbawiciel na białym koniu czeka na ofertę międzynarodową, która pozwoliłaby uniknąć mu galopu przez polskie polityczne bagno” – czytamy w „Cicero”.

„Pesymiści oceniają, że świadek Donald Tusk może stać się poszukiwanym listem gończym oskarżonym, jeżeli wyniki sondażowe PiS Kaczyńskiego spadną. Normalna zmiana władzy, po zniszczeniu państwa prawa, jest ich zdaniem niemożliwa” – pisze Flueckiger w czerwcowym wydaniu „Cicero”.