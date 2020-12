Cicero: Coraz głębszy kryzys Kościoła w Polsce

Niemiecki magazyn ocenia w najnowszym wydaniu, że Kościół katolicki w Polsce popada w „coraz głębszy kryzys”. Wśród powodów tej sytuacji wymienia utrzymywanie „przesadnej bliskości” z rządzącymi, brak zdolności do reform i skandale związane z molestowaniem seksualnym”. Jak pisze autor artykułu Thomas Dudek, można powątpiewać, czy w rodzinnym mieście Jana Pawła II, Wadowicach, świętowanoby 100. rocznicę jego urodzin w bestroski i niczym niezakłócony sposób nawet bez pandemii koronawirusa. Wyjaśnia, że po listopadowej emisji filmu dokumentalnego TNV24 „Don Stanislao” o kardynale Stanisławie Dziwiszu, dawnym wieloletnim prywatnym sekretarzu papieża, któremu zarzucono tuszowanie przypadków pedofilii, w Polsce rozgorzała debata na temat dziedzictwa Jana Pawła II.

Zachwiany wizerunek polskiego papieża

Film sprowokował „nagłówki, które zachwiały wizerunkiem Jana Pawła II w Polsce” – ocenia dziennikarz „Cicero”. I dodaje, że polski Kościół musi mierzyć się z tym wyzwaniem „w bardzo niekorzystnym dla niego momencie”. Ogólnokrajowe protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który „de facto zakazał aborcji”, kierują się „przeciwko Kościołowi katolickiemu”. „To, co można było zobaczyć między październikiem a listopadem, w minionych latach wydawało się w Polsce nie do pomyślenia. Raz po raz dochodziło do dyskusji o wpływie Kościoła na państwo, sporadycznych akcji zakłócania mszy przez obrończynie praw kobiet albo polityków, jak Janusz Palikot, który w 2011 roku zapunktował antyklerykalnymi hasłami przede wszystkim u młodych wyborców i wprowadził nazwane od jego nazwiska ugrupowanie do parlamentu na jedną kadencję. Ale nigdy niechęć wobec Kościoła nie była okazywana w takim stopniu jak w minionych tygodniach” – ocenia magazyn.

Wrocław. Protest przeciwko zaostrzeniu prawa o aborcji

Thomas Dudek pisze o historycznym tle znaczenia Kościoła katolickiego w Polsce, szczególnie w czasach komunizmu. Przypomina, że słowa Jana Pawła II: „Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”, wypowiedziane podczas jego pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku, „odmieniły nie tylko Polskę, ale i całą Europę. Przypomina też symboliczną postać zamordowanego przez bezpiekę księdza Jerzego Popiełuszki. „Ale właśnie w tej przeszłości leżą niektóre powody aktualnej krytyki pod adresem Kościoła” – ocenia publicysta. I cytuje polskiego publicystę katolickiego Tomasza Terlikowskiego, który wskazuje m.in., że od 1989 roku wszystkie polskie rządy, nie tylko PiS, dążyły do bliskich relacji z Kościołem – i na odwrót.

„ Język polityki zamiast języka Ewangelii”

Według autora artykułu „wraz z objęciem władzy przez PiS przed ponad pięciu laty bliskość polityki i Kościoła osiągnęła jednak nowy wymiar”, czego dowodzić mają wypowiedzi polityków oraz relacje prorządowych mediów. „Utożsamianie się PiS-u i państwa z Kościołem idzie już tak daleko, że narodowokonserwatywne media odmawiają prawa do określania sie katolickimi nie tylko renomowanemu liberalno katolickiemu <Tygodnikowi Powszechnemu> , ale nawet biskupom i księżom, które krytycznie wypowiadają się o rządzie. Także w retoryce Kościoła można zauważyć tę bliskość” – pisze redaktor „Cicero". I znów cytuje Terlikowskiego, który twierdzi, że „zamiast językiem Ewangelii Kościół mówi językiem polityki”. Magazyn dodaje, że posłuchu w Kościele nie znajdują „siły, które zwracają się przeciwko politycznym klakierom wśród kleru, jak redeptorysta Tadeusz Rydzyk, założyciel i szef wpływowego katolickiego imperium medialnego wokół Radia Maryja".

Autor odnotowuje też, że oburzenie budzi sposób, w jaki Kościół w Polsce obchodzi się z przypadkami pedofilii duchownych. „Przez lata polscy biskupi nie tylko je ignorowali, ale i tuszowali” – pisze, przypominając m.in. o niedawnej decyzji Watykanu o ukaraniu byłego wieloletniego arcybiskupa wrocławskiego i bohatera oporu wobec dyktatury komunistycznej kardynała Henryka Gulbinowicza. Kardynał zmarł w połowie listopada. Był przez wiele lat był publicznie oskarżany o molestowanie seksualne, ukrywanie przypadków molestowania przez duchownych oraz kontakty z SB.

