Cięcia świadczeń socjalnych dla 1/3 azylantów

Szefowie rządów krajowych wszystkich 16 niemieckich landów domagają się od rządu federalnego inicjatywy ustawodawczej, która pozwoliłoby w przypadku wtórnych wnioskodawców o azyl zredukować im świadczenia socjalne. Decyzja, która zapadła na konferencji premierów w grudniu, została przekazana do Berlina.

Cięcia świadczeń socjalnych objęłyby około jednej trzeciej osób, które ubiegają się obecnie w Niemczech o azyl. W pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano 77 tys. takich wniosków, z tego 30 tys. dotyczyło wniosków wtórnych, czyli od osób, które oprócz w RFN wystąpiły o azyl już wcześniej w innych krajach UE. W przypadku tej grupy migrantów Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) uznał, że kraje te powinny przyjąć ich z powrotem.

Państwa te, podzielając stanowisko strony niemieckiej, wyraziły w sumie w 21 tys. przypadków zgodę na readmisję. Tymczasem z odpowiedzi rządu na interpelację partii Lewica wynika, że dotąd przekazanych zostało jedynie 4922 migrantów, a w ubiegłych latach przypadków tych było jeszcze mniej.

Im bardziej opóźnia się termin odsyłania przebywających w Niemczech wtórnych wnioskodawców o azyl, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zostaną oni rzeczywiście wydani do kraju odpowiadającego za rozpatrzenie wniosku. Jest na to sześć miesięcy, a po ich upływie w myśl systemu dublińskiego postępowanie azylowe muszą przejąć Niemcy. Jeśli osoba ubiegająca się o azyl przebywa w areszcie termin wydalenia może zostać przedłużony maksymalnie o rok, a jeśli osoby nie można znaleźć, najwyżej o 18 miesięcy.

Rzeczniczka ds. migracji klubu poselskiego FDP Linda Teuteberg poparła inicjatywę premierów landów. „Po tym, jak nie udała się reforma rozporządzenia dublińskiego i umowa rządu Niemiec ws. readmisji okazała się nieskuteczna, potrzebujemy nowych środków, by zahamować wtórny przepływ osób ubiegających się o azyl – powiedziała polityk FDP. Do tego należy przede wszystkim ograniczenie czynników, które dalszą podróż do Niemiec czynią atrakcyjną. Ważną rolę odgrywają tu świadczenia socjalne. „Ich obniżenie oraz konsekwentne i przejście na świadczenia rzeczowe jest właściwym rozwiązaniem”.





kna/ jar