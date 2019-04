Chociebuż centralnym ośrodkiem prawicowego ekstremizmu

Jak poinformował w czwartek szef policji w Brandenburgii Hans-Jürgen Mörke, w środę (10.04.19) przeprowadzona została wielka obława wymierzona w środowiska skrajnie prawicowe we wschodnich Niemczech. Przeszukane zostało około 30 obiektów w tym prywatne mieszkania i biura w Berlinie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii. W obławie wzięło udział 400 policjantów. 16 osób jest obecnie podejrzanych o tworzenie przestępczych struktur.

Chociebuż szczególnie newralgiczny

Wg ministra spraw wewnętrznych Brandenburgii Karla-Heinza Schrötera (SPD) miejscem szczególnie newralgicznym jest Chociebuż (Cottbus) i okolice, gdzie znajduje się wyjątkowo prężne środowisko piłkarskich kiboli, miłośników sportów walki oraz prawicowych ekstremistów. Potwierdził to także Landowy Urząd Ochrony Konstytucji. Jego rzecznik Heiko Homburg podał, że w regionie Chociebuża działa 400 ekstremistów. Zaliczają się do nich zarówno członkowie neonazistowskiej partii NPD, jak i osoby ze środowiska sportów walki, znajdujące się pod silnym wpływem struktur skrajnie prawicowych. Homburg wymienia też piłkarskich kiboli, którzy skupieni są wokół nieistniejącego już formalnie ugrupowania „Inferno Cottbus”. W samym Chociebużu do środowiska skrajnie prawicowego ma należeć 170 osób. Jak tłumaczy szef landowego Urzędu Frank Nürnberger, środowisko skrajnie prawicowe w tym regionie jest wielowarstwowe i obejmuje zarówno rockersów, wykidajłów jak i częściowo ochraniarzy. Jest to grupa, która stara zapewnić sobie ekonomiczne podstawy egzystencji prowadząc w mieście i regionie studia tatuażu, sklepy z płytami czy odzieżą inspirowaną neonazistowską ideologią.

Kontakty z Polską

Władze miasta starają się przeciwdziałać tym negatywnym trendom inicjatywą społeczną „Chociebuż jest kolorowy” (Cottbus ist bunt). Często jednak przymykają też oczy na ten problem.

Tymczasem, jak wynika z badań dziennikarzy śledczych rozgłośni rbb z Berlina skrajnie prawicowe środowisko w Chociebużu nie ma wyłącznie lokalnego charakteru, lecz działa w całej Europie: we Francji, oraz w Rosji. Posiada także powiązania ze środowiskiem polskich kiboli oraz nacjonalistów, co niejednokrotnie owocuje zorganizowaną przestępczością dot. prostytucji i handlu narkotykami.

dpa/jar