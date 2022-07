Lizanie nadgarstków?

Choć brzmi to nieapetycznie, kryje się za tym taktyka, którą stosują nawet kangury i małpy. Nasze nadgarstki mają punkty wykorzystywane do mierzenia tętna, a gdy je poliżemy, ślina naśladuje działanie potu, chłodząc powierzchnię skóry. Oczywiście bardziej higieniczne jest trzymanie nadgarstków pod wodą lub przyłożenie do nich schłodzonej butelki z wodą. To samo dotyczy skroni i szyi.