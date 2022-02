Certyfikaty covidowe: nowe zasady, krótsza ważność

Decyzją Komisji Europejskiej od wtorku (01.02.2022) ważność unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, popularnie zwanego paszportem covidowym, zostanie skrócona do 270 dni, czyli 9 miesięcy po pełnym wyszczepieniu. Dokument UCC – który jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała negatywny wynik testu lub przeszła zakażenie – powstał, by umożliwić Europejczykom swobodne przemieszczanie się w UE w czasie pandemii.

Najważniejsze, żeby przekonać do szczepień

Certyfikat pierwotnie miał być ważny przez rok od szczepienia. Komisja Europejska jeszcze w grudniu ub.r. postanowiła zaktualizować dotychczasowe przepisy i skrócić jego ważność do 9 miesięcy od czasu ostatniego szczepienia, m.in. zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków ostrzegającej o słabnącej ochronie po szczepieniu.

W przypadku osób, które przyjęły szczepionkę jednodawkową Johnson and Johnson ważność certyfikatu wygasa po 9-miesiącach po szczepieniu, w przypadku szczepień w dwóch dawkach np. firmy Pfizer czy Moderna okres ten liczony jest od daty ostatniego szczepienia, a w przypadku ozdrowieńców, którzy z racji przechorowania i zgodnie z krajowymi programami szczepień otrzymali tylko jedną dawkę szczepionki, 270 dni od daty jej przyjęcia.

W praktyce oznacza to, że osoby, które zaszczepiły się w pełni np. w marcu czy kwietniu ubiegłego roku, mogą obudzić się już we wtorek rano z nieważnym certyfikatem, a kody QR części osób mogą wygasnąć np. tuż przed wakacjami.

Ważność dokumentu przedłuża dawka przypominająca; w tej chwili w sumie bezterminowo, ponieważ ważność dawek przypominających nie została jeszcze określona. To dlatego, że jak dotąd nie ma badań wyraźnie potwierdzających skuteczność dawek przypominających, jeśli chodzi o przenoszenie wirusa COVID-19, w związku z czym określenie ich ważności zwyczajnie nie jest możliwe. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wydało jedynie wytyczne, w których zaleca podanie dawki przypominającej najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień.

– W tym momencie ważność dawek przypominających nie jest określona, więc możemy faktycznie przyjąć, że tzw. booster przedłuża ważność certyfikatu bezterminowo. Najważniejsze, żeby przekonać ludzi do szczepień – mówi DW jeden z unijnych dyplomatów.

Nowe regulacje dotyczą jedynie certyfikatów wykorzystywanych w celach podróży

Tylko do podróży

Razem z nowymi wytycznymi odnośnie ważności certyfikatów, Komisja przyjęła także regulacje dotyczące sposobu kodowania, czyli wpisywania dawek przypominających do certyfikatów covidowych.

I tak w sytuacji, gdy pierwotna szczepionka była dwudawkowa booster zapisywany zostanie jako dawka 3/3, natomiast w przypadku szczepionki jednodawkowej lub w przypadku ozdrowieńców, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki dwudawkowej, dawka przypominająca zapisywana będzie w formie: 2/1.

Certyfikaty, które dotychczas były wydawane inaczej, będą musiały zostać skorygowane i wydane ponownie, aby upewnić się, że można odróżnić szczepienia przypominające od statusu pełnego szczepienia.

Komisja podkreśla, że nowe regulacje dotyczą jedynie Unijnych Certyfikatów Covidowych, wykorzystywanych w celach podróży między krajami Unii, państwa mogą natomiast stosować własne wytyczne, jeśli chodzi o honorowanie certyfikatów na potrzeby krajowe np. jako dokumenty uprawniające do podróży wewnątrz kraju czy umożliwiające wejście do restauracji, kawiarni czy do kina. Tu państwa członkowskie mogą same określać ważność UCC, choć Komisja nie ukrywa, że zachęca je do przestrzegania okresu ważności określonego na poziomie unijnym.

– Od dzisiaj w całej UE zaczyna obowiązywać przepis określający, jak długo ważne będą zaświadczenia o szczepieniach, jeśli wykorzystywane są one do podróży między państwami UE. Decyzja o skróceniu ważności certyfikatów wynika z doniesień o słabnącej ochronie szczepionki i pokazuje jak ważne są szczepienia przypominające – powiedział komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

I dodał, że Komisja wspólnie z ekspertami z Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób będzie monitorować sytuację i w razie konieczności może zaproponować nowy okres ważności certyfikatów również w odniesieniu do zaświadczeń o szczepieniu dawką przypominającą.

