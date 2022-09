Cena gazu ostro w górę, giełdy w dół

Eskalacja kryzysu gazowego odbija się na nastrojach inwestorów w Niemczech. W poniedziałek rano (05.09.2022) indeks giełdowy DAX stracił 2,86 procent i notowany był na 12 677,59 pkt. Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia dobre dane z amerykańskiego rynku pracy wywindowały wiodący niemiecki indeks powyżej poziomu 13 000 punktów.

Indeks MDax (akcji spółek średniej wielkości) spadł w poniedziałek rano o około 2,8 proc. do poziomu 24 569,65 pkt. Wiodący indeks strefy euro, EuroStoxx 50, stracił 2,6 proc.

Z kolei cena gazu poszybowała w poniedziałek przed południem nawet o ponad 30 procent w górę. Cena na rynku kontraktów terminowych TTF na holenderski gaz ziemny podskoczyła o około 72,5 euro – do 281 euro za megawatogodzinę. To o około 35 procent więcej niż w piątek (02.09.2022). Kontrakt TTF jest często wykorzystywany jako przewodnik dla europejskiego poziomu cen.

Lubmin. Stacja odbioru gazu z Nord Stream 1

Kreml oskarża Zachód

– Coraz większe są obawy, że dojdzie do kryzysu w stylu Lehman Brothers w europejskim sektorze energetycznym – ocenił Jochen Stanzl, główny analityk rynków domu handlowego TMC, cytowany przez agencję DPA.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu ceny gazu wyraźnie spadły, gdy ogłoszono, że kraje europejskie wypełniają magazyny gazu ziemnego szybciej niż planowano. Jednak piątek Rosja po raz kolejny ogłosiła całkowite wstrzymanie dostaw przez gazociąg Nord Stream 1 – rzekomo z powodu prac konserwacyjnych. W UE jednak panuje przekonanie, że Rosja chce wywrzeć jeszcze większą presję na Zachód w konflikcie ukraińskim.

Moskwa tymczasem twierdzi, że to zachodnie sankcje wobec Rosji są powodem trudności. Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział, że sankcje „powodują chaos” w pracach nad serwisowaniem gazociągu i odrzucił sugestie, że wstrzymanie dostaw gazu do Europy to posunięcie polityczne Rosji.

(DPA/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>