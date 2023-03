Cele klimatyczne 2022: Niemcy je osiągnęły, ale z problemami

Emisja gazów cieplarnianych spadła o 1,9 proc. – do około 746 mln ton – w porównaniu z 2021 – ogłosiła Federalna Agencja Środowiska na podstawie swoich najnowszych szacunków. W porównaniu z rokiem 1990 emisje spadły o 40,4 proc. Wcześniej eksperci przewidywali, że Niemcy jednak nie zdołają osiągnąć swoich celów na zeszły rok.

Sektor energetyczny, jako największy producent CO2 w Niemczech, był ledwo w stanie zmieścić się w pierwotnie planowanym limicie, chociaż do produkcji energii spalano w Niemczech w 2022 r. więcej węgla i emisje w porównaniu z rokiem 2021 w tym sektorze wzrosły o 10,7 mln ton.

Problemy w energetyce

Powód tej sytuacji to zmiana polityki Niemiec w związku z wojną w Ukrainie: szybkie ograniczenie wykorzystania gazu – zamiast tego przemysł w większym stopniu polegał na energii z węgla kamiennego i brunatnego.

– Pomimo ogólnego spadku zużycia energii, zwłaszcza w przemyśle, od lata 2022 r. zauważalny jest wzrost emisji gazów cieplarnianych ze względu na zwiększone wykorzystanie węgla kamiennego i brunatnego w energetyce – powiedział prezes UBA Dirk Messner. – Rząd będzie teraz musiał temu przeciwdziałać poprzez program ochrony klimatu, ale zadania tego musi się podjąć całe społeczeństwo.

Z nałożonych przez rząd celów wywiązały się też sektory rolnictwa, przemysłu i gospodarki odpadami.

Cele klimatyczne: zawiódł transport

Z drugiej strony z planowanego celu nie wywiązał się sektor transportu mimo biletu za 9 euro, wzrostów cen paliw i liczby aut elektrycznych na drogach. Był to jedyny sektor, który znacząco przekroczył cel, ponieważ po drogach jeździło ogólnie więcej samochodów osobowych i ciężarowych niż w 2021 r. Sektor budowlany był w stanie zmniejszyć emisje, ale również nie osiągnął celów.

Niemcy muszą zredukować emisję gazów cieplarnianych o 65 proc. do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990. Neutralność klimatyczną mają osiągnąć do 2045 r. Niemiecka ustawa o ochronie klimatu zawiera w związku z tym górne limity emisji gazów na każdy rok dla poszczególnych sektorów gospodarki. Te, które celów nie osiągnęły, będą musiały to nadrabiać w kolejnych latach.

Światowa tarcza klimatyczna. Niemcy oferują 170 mln euro

Rząd Niemiec pracuje również nad kompleksowym programem ochrony klimatu. Narzuci on jeszcze wyższe roczne cele w redukcji emisji gazów. Prace w tej sprawie się jednak opóźniają z powodu sporów między resortami klimatu i transportu.

(Reuters, DPA/mar)