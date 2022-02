CDU w Hanowerze: odebrać Schroederowi honorowe obywatelstwo

Powodem jest jego działalność na rzecz rosyjskich koncernów i i przyjaźń z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Ukazujący się w Duesseldorfie dziennik „Rheinische Post” poinformował w sobotę (26.2.22), że CDU wystąpiła z inicjatywą w radzie miasta, by odebrać mu honorowe obywatelstwo Hanoweru, jeśli nie zrezygnuje z piastowanych przez siebie stanowisk.

„Honorowe obywatelstwo jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez miasto” – powiedział gazecie Felix Semper, szef klubu CDU w tamtejszym parlamencie. Dodał, że Schroeder tym samym występuje też jako ambasador miasta. „Ale ktoś, kto nie jest w stanie w jasny sposób zdystansować się od zbrodniarza wojennego, nie powinien być też honorowym obywatelem miasta”.

Pierwszy wniosek w tej sprawie w czwartek został oddalony, ale Semper zaznaczył, że jeśli Schroeder w kolejnych dniach nie zdecyduje się na zerwanie współpracy z państwowymi rosyjskimi koncernami, kwestia ta zostanie ponownie rozpatrzona. Semper oczekuje jednocześnie od SPD w Dolnej Saksonii i od premiera tego landu Stephana Weila (SPD), że zajmą wyraźne stanowisko w tej sprawie.

Gerhard Schroeder jest między innymi przewodniczącym rady nadzorczej rosyjskiego państwowego koncernu działającego w branży petrochemicznej Rosnieft i piastuje czołowe stanowiska w projektach Nord Stream i Nord Stream 2. Został również nominowany przez rosyjskie przedsiębiorstwo gazowe Gazprom do rady nadzorczej. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, były kanclerz Niemiec wezwał rząd Rosji do zakończenia wojny „tak szybko, jak to możliwe”.

(EPD/gwo)

