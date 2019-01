CDU chce kompleksowej weryfikacji polityki migracyjnej RFN

W wywiadzie dla niedzielnego wydania „Die Welt” szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer zaznaczyła, że niemieckie władze, odpowiedzialne za bezpieczeństwo, muszą być bardziej skuteczne na całościowym obszarze migracji. Na luty CDU zaplanowała tzw. rozmowy warsztatowe, na których ma dojść do „generalnego podsumowania okresu od decyzji z roku 2015 do dziś”.

– Rozważymy całą kwestię imigracji: od ochrony granic zewnętrznych, poprzez procedury azylowe, aż po integrację i wszystko będziemy oceniać w świetle skuteczność działań – powiedziała szefowa partii CDU współrządzącej w SPD.

Trzeba rozmawiać też o roku 2015

Poprzez konsultacje z ekspertami unijnej agencji ochrony zewnętrznych granic Frontex czy Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców chadecy chcą dowiedzieć się, co trzeba poprawić w konkretnych punktach – zapowiedziała Kramp-Karrenbauer .

W odróżnieniu od kanclerz Angeli Merkel, która swego czasu stwierdziła, że rozmawianie o roku 2015 uważa za „marnotrawstwo czasu”, jej następczyni na stanowisku szefowej partii zaznaczyła, że czas ten byłby faktycznie zmarnowany, jeżeli debata ograniczyłaby się tylko do tego zagadnienia. – Byłoby co najmniej dziwne, jeżeli w CDU chcielibyśmy rozważyć ten temat obszerniej, wykluczając rok 2015.

Annegret Kramp-Karrenbauer (p) była faworyzowana przez Angelę Merkel w roli nowej szefowej CDU

Znaczne ulgi podatkowe

W rozmowie z „Welt am Sonntag” Kramp-Karrenbauer nakreśliła główne akcenty chadeckiej polityki w bieżącym roku. Oprócz kwestii migracji proponuje ona reformę opodatkowania firm.

– Musimy zastanowić się, jak można wzmocnić wewnętrzną koniunkturę i naszą konkurencyjność np. odciążając podatkowo firmy. Zaznaczyła, że nie rozumie, dlaczego minister finansów Olaf Scholz (SPD) przewiduje ulgi dopiero w momencie osłabienia koniunktury. – Rozsądniejsze byłoby wprowadzić te ulgi od samego początku, a nie czekać że koniunktura osłabnie – tłumaczyła.

Krytykuje ona także, że SPD i partia Lewica dyskusję na temat zniesienia podatku solidarnościowego wykorzystują do wzniecania w społeczeństwie zawiści. – Dziesięć procent społeczeństwa, których jak dotąd nie obejmą te ulgi określają oni mianem super bogatych. Przemilcza się przy tym, że chodzi o małe i średnie firmy, które koniecznie trzeba odciążyć. Kiedy one skorzystają z ulg, skorzystają na tym także wszyscy obywatele i obywatelki.

Ma prawo wysuwać kandydatów na kanclerza

Szefowa CDU krytykuje także chadeckich polityków, którzy teraz już debatują o przyszłym kandydacie na kanclerza. Niemiecki komisarz Gunter Oettinger proponuje jako kandydata Friedricha Merza, który po 14 latach nieobecności w polityce ubiegał się o stanowisko szefa CDU, lecz przegrał w konkurencji z Kramp-Karrenbauer.

Friedrich Merz (p) chciał wrócić do polityki na stanowisku szefa CDU, lecz przegrał z AKK

– Takie wychylanie się jest kompletnie zbędne. Mamy kanclerz i zanim będziemy rozmawiać o kandydatach, wspólnie musimy doprowadzić CDU do stanu, który umożliwi owocną walkę wyborczą. Szefowi partii przysługuje prawo proponowania kandydatów na kanclerza. To odnosiło się do wszystkich przewodniczących CDU i odnosi się także do mnie – powiedziała Annegret Kramp-Karrenbauer.



dpa/ma