Były prezydent Niemiec otrzyma w Warszawie nagrodę Fundacji im. św. Wojciecha

O swojej decyzji Fundacja imienia św. Wojciecha (Adalbert Stiftung) z Krefeld poinformowała w poniedziałek (29.03.2021). Zgodnie z wydanym oświadczeniem, laudację wygłosi były prezydent Słowacji Andrej Kiska.

„Laureat jest jedną z niemieckich osobistości, które zbudowały mosty między ludźmi w byłej NRD a tymi w Republice Federalnej” - napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody Gauckowi. Laureat „w czasach NRD, urodzony w 1940 roku w Rostoku, po studiach teologicznych został luterańskim pastorem. W wierze doświadczył możliwości zawierzenia prawdzie i przeżycia tej wiary jako siły, która pozwoliła mu żyć jako chrześcijaninowi wśród wierzącej mniejszości." To, jak zaznacza, skłoniło go do opowiedzenia się po stronie wolności.

Obejrzyj wideo 01:43 Udostępnij Joachim Gauck; „Językiem wolności w Europie jest polski” Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3henj Joachim Gauck: „Językiem wolności w Europie jest polski”

Fundacja przypomniała, że Gauck był również pierwszym szefem urzędu ds. akt Stasi w latach 1990-2000. 18 marca 2012 roku został wybrany na pięcioletnią kadencję na urząd Prezydenta Federalnego.

Mazowiecki i Kohl również laureatami

Fundacja im. św. Wojciecha przyznaje nagrodę osobie, która „wniosła wybitny wkład w trwałe zrastanie się całej Europy oraz w pogłębianie i pielęgnowanie stosunków sąsiedzkich między narodami Europy Zachodniej i Środkowej". Dotychczasowymi laureatami byli między innymi pierwszy premier wybrany w częściowo wolnych wyborach w Polsce Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) i były kanclerz Niemiec Helmut Kohl (1930-2017).

(KNA/gwo)

