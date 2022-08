Były kanclerz Schroeder: Kreml chce negocjacji

„Dobra wiadomość jest taka, że Kreml chce rozwiązania (konfliktu) na drodze negocjacji” – powiedział Gerhard Schroeder w wywiadzie dla stacji telewizyjnych RTL/NTV oraz tygodnika „Stern”.

Były kanclerz Niemiec przypomniał, że w Stambule w marcu już doszło do próby podjęcia rozmów. Turcja jest bardzo pomocna – ocenił polityk SPD, wskazując na rolę tego kraju w zawarciu umowy o eksporcie ukraińskiego zboża. Jego zdaniem istnieje możliwość rozbudowania tego porozumienia do umowy o zawieszeniu broni.

Konieczne rozmowy z Rosją

78-letni polityk podkreślił, że Niemcy i Francja ponoszą szczególną odpowiedzialność, jednak jego zdaniem „nie robią wystarczająco dużo”. Schroeder zaznaczył, że porozumienie nie będzie możliwe bez rozmów z Rosją.

„Nie chcę nikomu w niemieckim rządzie odbierać pracy negocjatora. Ale dlaczego miałbym zaprzestać prowadzenia rozmów, które są prawnie możliwe i nie stanowią zagrożenia dla mnie i mojej rodziny?” – zapytał.

Były kanclerz ponownie uznał wojnę za „błąd rosyjskiego rządu”. Według niego ważne problemy między Ukrainą a Rosją są możliwe do rozwiązania.

„Wyobrażenie, że ukraiński prezydent odbije siłą Krym, jest absurdalne. Z wyjątkiem tatarskiej mniejszości ten region jest rosyjski. Były sowiecki szef państwa i partii Nikita Chruszczow podarował ten teren Ukrainie, która była wtedy częścią ZSRR” – powiedział.

Konsekwencje dla niemieckiego przemysłu w przypadku zamrożenia dostaw gazu z Rosji

Trudny problem Donbasu

Gerhard Schroeder uznał, że podjęta w roku 2008 decyzja kanclerz Angeli Merkel i szefa MSZ Franka Waltera Steinmeiera o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO, była rozsądna.

Bardziej skomplikowana jest jego zdaniem sytuacja w Donbasie. Zgodnie z porozumieniami z Mińska ten region ma pozostać w „związku państwowym Ukrainy”, ale równocześnie konieczne są większe prawa dla mniejszości rosyjskiej. Zarzucił stronie ukraińskiej, że zlikwidowała dwujęzyczność.

„Trzeba będzie znaleźć rozwiązanie na wzór kantonów szwajcarskich” – uważa Schroeder, dodając, że rozwiązanie konfliktu możliwe będzie tylko wtedy, gdy obie strony pójdą na kompromis. Za wielki błąd uznał nazywanie ewentualnych ustępstw ukraińskich mianem „dyktatu pokojowego”.

Winny Siemens?

Były kanclerz obarczył koncern Siemens Energy odpowiedzialnością za zmniejszenie dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. Jego zdaniem niemiecka firma przetrzymuje u siebie turbinę potrzebną do zwiększenia dostaw gazociągiem Nord Stream 1. Jak powiedział, w Moskwie zapewniono go, iż „nie ma żadnej politycznej dyrektywy z Kremla, aby ograniczyć przepływ gazu”.

Gerhard Schroeder wykluczył zerwanie przyjaźni z Putinem. Zaznaczył, że wielokrotnie potępiał wojnę, jednak uważa, że osobiste zdystansowanie się od Putina „niczego by nie dało”.

Schroeder piastował w latach 1998 – 2005 stanowisko kanclerza. Po odejściu z urzędu sprawował kierownicze funkcje w rosyjskich koncernach energetycznych, m. in. w spółkach budujących gazociągi Nord Stream 1 i 2.

