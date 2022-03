Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder w Moskwie. Rozmowy z Putinem

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder przebywa w Moskwie na rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat wojny w Ukrainie. Doniesienia na ten temat portalu „Politico” i dziennika „Bild” zostały potwierdzone przez niemiecką agencję prasową DPA. Według informacji DPA pierwsze spotkanie Schroedera i Putina odbyło się w czwartek, 10 marca. Nie wiadomo, czy planowane są dalsze rozmowy.

Niemiecki rząd oświadczył, że podróż nie była konsultowana z rządem. Kanclerz Olaf Scholz, pytany o Schroedera na marginesie szczytu UE w Wersalu, nie chciał tego komentować.

Żona Schroedera, Soyeon Schroeder-Kim, zamieściła w czwartek wieczorem na Instagramie zdjęcie ze złożonymi rękami i zamkniętymi oczami w tle Soboru Wasyla Błogosławionego na Placu Czerwonym w Moskwie.

Jak informuje DPA, Gerhard Schroeder i jego żona podróżowali do Moskwy przez Stambuł, a z inicjatywą mediacji miała wyjść strona ukraińska.

Przyjaciel Putina

Były kanclerz Niemiec od dawna przyjaźni się z Putinem, który 24 lutego rozpoczął wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Gerhard Schroeder jest również lobbystą spółek gazociągowych Nord Stream 1 i 2. Ponadto jest szefem rady nadzorczej Rosnieftu.

Nawet po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mimo ogromnych nacisków, także ze strony własnej partii – SPD – Schroeder pozostał na swoich stanowiskach. Kierownictwo SPD domaga się od byłego kanclerza rezygnacji z funkcji w rosyjskich przedsiębiorstwach państwowych. Oczekuje się „szybkiej” odpowiedzi – powiedział tydzień temu szef socjaldemokratów Lars Klingbeil.Jak dotąd odpowiedź Schroedera nie nadeszła. Lokalna komórka SPD złożyła już wniosek o wydalenie Schroedera z partii.

„Trzymam kciuki”

W czwartek wieczorem w programie ZDF „Maybrit Illner” Lars Klingbeil pozytywnie wypowiedział się na temat podróży byłego kanclerza do Moskwy. „Wszystko, co teraz pomaga w zakończeniu tej strasznej wojny jest mile widziane” – stwierdził. Czy będzie to przydatne, okaże się. Każda sytuacja, w której toczy się dyskusja, jest „czymś rozsądnym”.

Szef SPD nie wiedział o wizycie Schroedera w Rosji. „Nie występuje on ani w imieniu SPD, ani w imieniu niemieckiego rządu” – podkreślił Klingbeil.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Bundestagu, Michael Roth (SPD), powiedział na antenie ZDF: „Należy wykorzystać każdą szansę, aby uciszyć broń. I nie chodzi mi o Gerharda Schroedera czy kogokolwiek innego. Chodzi mi o ludzi w Ukrainie, bo na to zasługują. Dlatego też trzymam kciuki” – skomentował.

Przez Stambuł do Moskwy

Według doniesień portalu Politico wyjazd został zaaranżowany przez polityka z Kijowa. W poniedziałek para Schroeder-Kim udała się najpierw do Stambułu, gdzie były kanclerz spotkał się z delegacją ukraińską. Następnie poprosił Putina o spotkanie, a pozytywną odpowiedź miał otrzymać w ciągu dziesięciu minut. W środę były kanclerz Niemiec z żoną polecieli rosyjskim samolotem do Moskwy.

Gerhard Schroeder na 53. urodzinach Władimira Putina (2005 r.)

Już w ubiegłą sobotę żona Schroedera napisała na Instagramie: „Możecie być pewni, że cokolwiek mój mąż może zrobić, aby pomóc zakończyć wojnę, zrobi to i to bez względu na ultimatum ze strony SPD lub innych organizacji, takich jak DFB”.

Ambasador Ukrainy: „Nic mi o tym nie wiadomo”

Strona ukraińska nie skomentowała podróży Schroedera do Moskwy. Ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrej Melnyk, powiedział agencji DPA, że nic mu o tej podróży nie wiadomo. We wcześniejszym wywiadzie Melnyk poparł jednak próbę mediacji ze strony Schroedera. „Jest jednym z nielicznych w Niemczech, którzy mogą mieć jeszcze bezpośredni kontakt z Putinem. Nie ma oprócz niego kogoś takiego w Niemczech ani innych krajach europejskich” – powiedział ambasador w rozmowie z „Bildem”.

Od początku wojny w Ukrainie Gerhard Schroeder tylko raz publicznie wypowiedział się na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W pierwszym dniu wojny – 24 lutego – w sieci LinkedIn wezwał Rosję do jak najszybszego zaprzestania działań wojennych i związanego z tym cierpienia narodu ukraińskiego. Jednocześnie podkreślił, że niezbędne sankcje nie powinny całkowicie odcinać politycznych, gospodarczych i obywatelskich więzi między Europą a Rosją.

(DPA/dom)