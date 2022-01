Były kanclerz Gerhard Schroeder: „Wywijanie szablą na Ukrainie“

Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec, broni stanowiska Berlina, który odmawia dostaw broni na Ukrainę. Schroeder w ostrych słowach odrzucił także krytykę ze strony Ukrainy. „Mam wielką nadzieję, że w końcu naprawdę skończy się to wywijanie szablą na Ukrainie” – powiedział w wywiadzie, który ukazał się w podkaście „Die Agenda”. „Bo to, co do mnie dochodzi, w tym oskarżenia pod adresem Niemiec z powodu rozsądnej odmowy dostaw broni, to jest szczyt wszystkiego” – stwierdził.

Jednocześnie były szef SPD zarzucił minister spraw zagranicznych Niemiec Annalenie Baerbock z partii Zielonych „małą prowokację” Rosji, bo przed swoją inauguracyjną wizytą w Moskwie odwiedziła Ukrainę.

„Byłem zdziwiony, że ktoś odwiedza Rosję, a wcześniej jest w Kijowie. No cóż, myślę, że Rosjanie to zaakceptowali” – powiedział były kanclerz. „I mam nadzieję, że ten model nie powtórzy się w przypadku wizyty w Chinach – skądkolwiek ta podróż by nie prowadziła” – dodał.

NATO winne

Gerhard Schroeder, od czasu gdy był kanclerzem, przyjaźni się z Władimirem Putinem. Ponadto sprawuje kierownicze funkcje w projektach gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Jest przewodniczącym komitetu akcjonariuszy spółki Nord Stream 2.

Oba gazociągi biegnące na dnie Bałtyku łączą Rosję i Niemcy. Schroeder jest również przewodniczącym rady nadzorczej rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft.

Były kanclerz okazał zrozumienie dla rozmieszczenia wojsk przez Putina w pobliżu granicy z Ukrainą, a winą obarczył NATO. To również – jak powiedział – reakcja na manewry Sojuszu Północnoatlantyckiego w krajach bałtyckich i w Polsce. „Ma to wpływ na myślenie i analizy zagrożeń w samej Rosji” – stwierdził Schroeder.

Schroeder mediatorem?

W podkastowym wywiadzie były rzecznik Schroedera, Bela Anda, zapytał go, czy z uwagi na przyjaźń z Putinem byłby gotów do mediacji w konflikcie ukraińskim. Były kanclerz odpowiedział, że jest to zadanie prezydenta USA, prezydenta Francji i obecnego kanclerza Niemiec. „Ktoś, kto ma osobiste powiązania, nie może naprawdę pomóc. Odpowiedzialni muszą to zrobić sami, w przeciwnym razie nic z tego nie wyjdzie”.

Problem z Nord Stream 2

Uwagi Schroedera pojawiają się w samym środku międzynarodowej dyskusji na temat wiarygodności Niemiec w kryzysie ukraińskim. Wschodni partnerzy NATO, tacy jak Polska i kraje bałtyckie, krytykują „nie” Berlina dla dostaw broni na Ukrainę i żądają niedopuszczenia do eksploatacji gazociągu Nord Stream 2.

Krytyka dotyczy przede wszystkim największej partii koalicyjnej SPD, bo to właśnie socjaldemokraci od lat mają problem z jednolitym kursem w swojej polityce wobec Rosji.

Kanclerz Olaf Scholz po długich wahaniach wymienił w ubiegłym tygodniu gazociąg Nord Stream 2 jako możliwy instrument sankcji w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kierownictwo partii poszło za przykładem Scholza, ale premier landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, socjaldemokratka Manuela Schwesig, nadal prowadzi kampanię na rzecz szybkiego uruchomienia Nord Stream 2.

Przewodniczący SPD Lars Klingbeil zwołał na poniedziałek, 31 stycznia, zamknięte posiedzenie w tej sprawie – informuje „Der Spiegel”. Obok ekspertów SPD ds. polityki zagranicznej, premierów krajów związkowych i przewodniczącego klubu poselskiego Rolfa Muetzenicha, jak również minister obrony Christine Lambrecht, weźmie w nim udział minister ds. rozwoju Svenja Schulze i szef Urzędu Kanclerskiego Wolfgang Schmidt.

(DPA/dom)