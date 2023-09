Była austriacka polityk na czele think tanku w Rosji

Na swoim ślubie Karin Kneissl tańczyła z Władimirem Putinem. Teraz była minister spraw zagranicznych Austrii przejmuje w Petersburgu zarządzanie think tankiem związanym z państwową rosyjską uczelnią.

Karin Kneissl od dawna jest krytykowana za swoje powiązania z Kremlem. Teraz była austriacka minister spraw zagranicznych przeprowadza się do Petersburga, gdzie obejmie nową posadę.

Stanie na czele nowo założonego think tanku „Gorki”. Projekt ten zaprezentowała już w czerwcu na forum ekonomicznym w Petersburgu. Jest to think tank powiązany z państwowym uniwersytetem rosyjskiej metropolii – mówiła wówczas Kneissl.

Nazwa ma oznaczać „Geopolityczne Obserwatorium Kluczowych Problemów Rosji". Według broszury rozpowszechnianej przez Karin Kneissl w czerwcu, ma ono pomóc w zdefiniowaniu polityki Rosji, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.

W wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej Tass, Kneissl potwierdziła swoją przeprowadzkę do rosyjskiej metropolii. Podkreśliła, że należy do współzałożycieli nowego ośrodka badawczego oraz że jest to praca na pełen etat, a ona nie lubi robić niczego połowicznie.

Nowe wyzwanie byłej minister

„Ponieważ jest tam dużo pracy wymagającej dużo uwagi, nie mogę tego robić na boku. Dla tej pracy zdecydowałam się przenieść do Sankt Petersburga". Już w sierpniu Kneissl przeniosła się na emeryturę do Rosji. Zamieszkała we wsi Petruszowo w obwodzie riazańskim, pięć godzin jazdy samochodem od Moskwy.

Kneissl podziękowała uniwersytetowi w Petersburgu za pomoc w wyzwaniach logistycznych przy tworzeniu nowego think tanku. Powiedziała też, że nie było łatwo przenieść się do Rosji oraz uzyskać pozwolenia na pracę. Według raportu na rosyjskiej platformy „Insider", kucyki Kneissl zostały przetransportowane rosyjskim samolotem wojskowym.

Putin jako gość weselny

Kneissl była ministrem spraw zagranicznych Austrii od grudnia 2017 r. do maja 2019 r. Jest uważana za kontrowersyjną ze względu na swoje relacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Latem 2018 roku ta bezpartyjna polityk zaprosiła Putina do Austrii na swój ślub. Zaproszenie to wywołało krajową i międzynarodową irytację, między innymi z powodu zdjęcia pokazującego jej ukłon w stronę przywódcy Kremla po wspólnym tańcu. Kneissl broniła później swojego zachowania przed głosami krytyki.

58-latka była między innymi gościnną autorką u rosyjskiego nadawcy państwowego RT i członkinią rady nadzorczej giganta naftowego Rosnieft, której przewodniczył były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Musiała zrezygnować z tego stanowiska w maju 2022 roku.

